Wiózł 23 tony płyt wiórowych. Miał w prawie 3 promile

Policja zatrzymała do kontroli kierowcę, który w naczepie przewoził 23 tony płyt wiórowych. Jak się okazało mężczyzna był kompletnie pijany. Miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu.

Sytuacja miała miejsce w Częstochowie na al. Wojska Polskiego. Policjanci zatrzymali do kontroli pojazd, który w naczepie przewoził 23 tony płyt wiórowych. Wzbudził ich podejrzenia z powodu toru jazdy.



W czasie kontroli 34-letni kierowca pojazdu został zbadany alkomatem. Jak się okazało miał w wydychanym powietrzu 2,9 promila alkoholu. Co więcej, mężczyzna był już wcześniej karany za kierowanie w stanie nietrzeźwości.



Teraz 34-latkowi grozi wysoka grzywna, zakaz kierowania pojazdami, a nawet kara więzienia.



Policja apeluje do wszystkich, aby reagować na sytuacje, w których ktoś pod wpływem alkoholu wsiada za kierownicę.

