Godzina policyjna w sylwestra. Rząd Portugalii zmienia decyzję

Godzina policyjna w Portugalii będzie obowiązywać od godz. 23:00 31 grudnia do rana 1 stycznia – poinformował w czwartek portugalski premier Antonio Costa. Rząd tego kraju wprowadza kolejne środki ostrożności, aby obniżyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas świętowania Nowego Roku.

– Zaraz po Bożym Narodzeniu musimy podjąć maksymalne środki ostrożności, aby uniknąć tego, że zwiększone ryzyko w czasie świątecznych zgromadzeń może znacząco wzrosnąć na początku roku. Tak więc, w przeciwieństwie do tego, co przewidywaliśmy 15 dni temu, musimy całkowicie odciąć się od obchodów Nowego Roku – powiedział Costa po wideokonferencji z ministrami. Poinformował też, że wprowadzony będzie zakaz wychodzenia z domów między godz. 13:00 a 5:00 rano od 1 do 3 stycznia.



Dwa tygodnie temu Costa zapowiedział, że ludzie będą mogli w noc sylwestrową przebywać poza domem do godziny 2:00 w nocy. Jednak w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju zmienił decyzję i zaostrzył restrykcje. – Liczba przypadków zakażenia w tygodniu spada, ale nie tak szybko, jak wcześniej – powiedział Costa.



Premier Portugalii zaznaczył, że rząd zdecydował zaostrzyć środki w sylwestra, więc w święta Bożego Narodzenia nie będą one tak surowe. W tym czasie nie będzie ograniczeń dotyczących spotkań. Jedyne zalecenie dotyczy unikania słabo wentylowanych miejsc oraz noszenia maseczek podczas spotkań rodzinnych, jeśli będzie to możliwe.

Queremos criar as melhores condições para que as famílias com muito cuidado celebrem o Natal, mas evitar a todo o custo que o risco se multiplique no novo ano que desejamos seja um ano de esperança, em que possamos vencer a pandemia e recuperar de boa saúde a nossa liberdade. pic.twitter.com/PQU9GneHql — António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020

Para controlar a pandemia, o @govpt decidiu agravar as medidas que se aplicam ao período do Ano Novo em todo o território continental.#EstamosOn #COVID19 — República Portuguesa (@govpt) December 17, 2020

Mantiveram-se as regras já definidas para o Natal e procedeu-se ao agravamento das medidas para o período do Ano Novo. No dia 31, a liberdade de circulação cessa às 23h00 e nos dias 1, 2 e 3 às 13h00. pic.twitter.com/cJEJDk7Z7L — António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020

źródło: pap, ebu, rtp

– Musimy pozostać przy stole tak długo jak to konieczne; musimy unikać zamkniętych i słabo wentylowanych przestrzeni; musimy używać– mówił Costa. – Bożonarodzeniowe świętowanie musi być przeprowadzone z największą ostrożnością.Rząd Portugalii przedłużył też stan wyjątkowy od 24 grudnia do 7 stycznia.