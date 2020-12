Groźne bakterie w codziennym produkcie. Jest wycofywany

Państwowa Inspekcja Sanitarna w wyniku urzędowej kontroli i badania laboratoryjnego wykryła bakterię Salmonella w jednej partii jaj firmy Polskie Fermy, dostępnych w sklepach Stokrotki – wynika z ostrzeżenia publicznego GIS.

Sanepid poinformował, że nie należy spożywać jaj o numerze partii 21.12.2020.O8 tej firmy, szczególnie na surowo z uwagi na możliwe zagrożenie dla zdrowia. Ostrzegł też, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.



Konsumenci, którzy kupili produkt z wymienionych partii w jednym ze sklepów Stokrotka, mogą dokonać zwrotu w najbliższym sklepie sieci.



„Wszystkim klientom, którzy zwrócą produkt lub jego część wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji partii produktu), zostanie zwrócony koszt nabycia produktu” – zapewnił GIS.



Jednocześnie przekazał szczegóły dotyczące produktu. To jaja kurze ściółkowe, oznaczone na skorupce kodem – 2PL 14131317 z terminem przydatności do spożycia 21 grudnia 2020 r., o numerze zakładu pakowania – PL 16075903. Producentem są Polskie Fermy Grupa Producentów z Korfantowa. Fermą, z której pozyskano jaja, jest Ferma Niosek Ząbkiewicz z Radzanowa.

#wieszwiecej Polub nas