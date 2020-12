Tusk pisze o stanie wojennym. „Za jego czasów żegnano Jaruzelskiego jak bohatera” [WIDEO]

Donald Tusk porównał nowe obostrzenia pandemiczne do stanu wojennego. – Jest wyjątkowo bezczelnym, nie wiem, czy jeszcze politykiem, czy już tylko trollem internetowym. To za czasów jego rządów Polska żegnała twórcę stanu wojennego, generała Jaruzelskiego jak bohatera Rzeczpospolitej, bohatera walki o wolność. Generał był autorem stanu wojennego, w czasie którego SB mordowała Polaków. Ostatnio mieliśmy rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek, gdzie sowieckie pachołki strzelały do polskich bohaterów – powiedział tvp.info Adam Andruszkiewicz, minister w kancelarii premiera.







Donald Tusk: w stanie wojennym na sylwestra zawieszono godzinę policyjną, a teraz ją wprowadzają

Tomasz Rzymkowski z PiS: Tusk nie grzmiał, kiedy godzina policyjna została ogłoszona we Francji, Belgii czy w Czechach

Mirosław Suchoń z KO: Jeżeli PiS będzie rządził, jak rządzi, to Polacy wyginą jak dinozaury

Jan Filip Libicki z PSL: Obostrzenia są w całej Europie, porównanie do stanu wojennego nieuprawnione

#wieszwiecej Polub nas

„Różnica między stanem wojennym a rządami PiS jest taka, że wtedy na Sylwestra zawieszono godzinę policyjną, a teraz ją wprowadzają. Co do kasyn, brak danych. Pasterka bez zmian” – napisał na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk, po tym jak minister zdrowia ogłosił, że w związku z pandemią w noc sylwestrową będzie obowiązywał zakaz przemieszczenia się.– W innych państwach te ograniczenia są o wiele dalej restrykcyjne. Donald Tusk nie grzmiał, kiedy godzina policyjna została ogłoszona we Francji, Belgii, u naszych sąsiadów Czechów. Dlaczego tam również nie interweniował i nie porównywał z tym, co wprowadziła junta wojskowa generała Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 roku? To jest kwestia tylko i wyłącznie ograniczenia przemieszczenia się między godziną 19 dnia 31 grudnia a 6 rano 1 stycznia. Jeśli ktoś się zastanawia, czy spędzić sylwestra w domu, czy u znajomych, to państwo sugeruje, proponuje i zachęca administracyjnie do spędzenia sylwestra w domu, w gronie najbliższych członków rodziny – argumentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski.Czy porównanie noworocznych obostrzeń do stanu wojennego ma sens? W Niemczech lockdown obowiązuje do 10 stycznie i są tam dalej idące obostrzenia. Nie działają na przykład salony fryzjerskie, które funkcjonują u nas. W Paryżu od godziny 20 zaczyna się codziennie godzina policyjna, a w supermarketach obowiązuje zakaz sprzedaży niektórych produktów. Na przykład książek czy zabawek dla dzieci. – Ja takie porównania historyczne zostawiam zawsze ludziom z tamtych czasów albo historykom, bo oni wiedzą najlepiej, co się wtedy działo. Największa uwaga i histeria po tej wypowiedzi panuje w obozie Jarosława Kaczyńskiego, który tego 13 grudnia, jak wszyscy wiemy, jak sam powiedział nam wszystkim, spał do południa. Trudno o większy pokaz hipokryzji i zakłamania. Mnie interesuje przyszłość i widzę, że jeżeli rząd PiS-u będzie rządził w taki sposób, jak rządzi, to Polacy jako naród wyginą jak dinozaury. W najlepszym przypadku, jeżeli przeżyją, to będą najgorzej wykształconym narodem na świecie i to jest porażające – krytykował walkę rządu z pandemią poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.Wśród polityków opozycji zdarzają się też głosy zrozumienia dla polityki rządu. – Obostrzenia są w całej w Europie, w Niemczech, we Włoszech, w różnych krajach. W krajach, które nie mają doświadczenia stanu wojennego u siebie, a robią to samo co my w Polsce. Wydaje mi się, że takie porównanie obostrzeń epidemicznych do stanu wojennego jest po prostu nieuprawnione – ocenił senator PSL Jan Filip Libicki, który przechodził zakażenie koronawirusem.

Joanna Senyszyn z SLD: Zamknąć kościoły, wprowadzić zakaz wyjazdów na święta

Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji: Od dawna mówimy, że to stan wojenny

Jan Mosiński z PiS: Niedługo będziemy widzieć maszerujących ramię w ramię Lempart, Brauna, Bosaka i Tuska

źródło: portal tvp.info

– Ja w ogóle nie porównywałabym stanu wojennego do obecnej sytuacji pandemii, bo to są dwie różne sytuacje, które nie mają nic wspólnego ze sobą. Wtedy nie byliśmy zagrożeni żadnymi chorobami. Jeżeli obawiamy się zachorowań z powodu świątecznych przemieszczeń obywateli, to może należałoby wprowadzić taki zakaz wcześniej, przed świętami. Gdzie teraz są największe niebezpieczeństwa? W związku ze świętami w kościołach. Powinny być po prostu zamknięte kościoły i gdyby były zamknięte kościoły, to Polacy prędzej zrozumieliby te obostrzenia, które mają dotyczyć sylwestra – stwierdziła posłanka Lewicy Joanna Senyszyn.– Konfederacja mówi od dawna, że to jest wprowadzenie stanu wojennego bez nazwy „stan wojenny”. Kilka ustaw dotyczących obostrzeń jest raptem, które dają rządowi uprawnienia chyba większe niż w stanie wojennym. Działania rządów są zupełnie bez sensu. Dam do porównania dwa kraje spoza Europy. Brazylia nie robiła nic. Kiedy minister zdrowia chciał zrobić lockdown, to go wyrzucił prezydent Bolsonaro i powiedział: „U mnie żadnej walki z koronawirusem nie będzie”. Były wrzaski wielkie, jaki to morderca, ludobójca. W Stanach Zjednoczonych walczono strasznie z koronawirusem, wybory były, więc wszyscy walczyli z koronawirusem. Efekt? W USA śmiertelność na głowę jest o jedną trzecią większa niż w Brazylii – mówił poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.Politycy PiS-u nie kryją zdziwienia postawą Donalda Tuska i części Koalicji Obywatelskiej. Do niedawna to PO była partią, która zarzucała rządowi niedostateczne zwalczanie skutków pandemii, zbyt mało wykonywanych testów na koronawirusa. Teraz były szef PO Donald Tusk atakuje rząd za ograniczenia sylwestrowe. – Jeżeli chodzi o podobne scenariusze działań, a więc krytyka walki z koronawirusem, wpisywanie się we wspólne głosowania między Konfederacją i Platformą Obywatelską, to myślę że niedługo będziemy widzieć maszerujących ramię w ramię ulicami Warszawy Martę Lempart, Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka i Donalda Tuska. Mnie to już nie zdziwi, bo zbyt blisko są politycy tych formacji. Jednoznacznie pokazują swoją wrogość wobec obozu Prawa i Sprawiedliwości – ocenił poseł PiS Jan Mosiński.