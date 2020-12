Decyzja CAS uderza we Władimira Putina. „Będziemy bronić swoich interesów”

– Rosja będzie na wszelkie sposoby bronić swoich interesów w sporcie międzynarodowym – powiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując decyzję Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) ws. sankcji wobec Rosji.

Decyzja CAS oznacza, że rosyjscy oficjele, w tym prezydent Władimir Putin, nie będą mogli gościć na igrzyskach olimpijskich i innych międzynarodowych imprezach sportowych. Kreml „oczywiście odnosi się negatywnie do tej decyzji” – zaznaczył Pieskow.



Dodał jednak, że „najważniejsze jest, że prawo udziału w zawodach międzynarodowych mają sportowcy”. Jak ocenił, pomoże to zawodnikom z Rosji zachować formę i klasyfikację sportową.



Przedstawiciel Kremla zaznaczył, że Moskwa po decyzji CAS będzie nadal rozmawiała z międzynarodowymi organizacjami sportowymi, by bronić swoich interesów, jak i po to, by walczyć z dopingiem. Pieskow nazwał doping „głównym złem”. Putin „w swoich wystąpieniach niejednokrotnie nazywał doping największym złem” – powiedział Pieskow.

źródło: pap, tass

