Limit mszy odprawianych w Święta. Biskupi pytają też o handel w niedziele

Rada Stała apeluje, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych mszy św., zwłaszcza 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia – czytamy w komunikacie przekazanym przez biuro prasowe episkopatu. Biskupi wyrażają także „nadzieje, że pandemia nie stanie się pretekstem do zmiany lub zawieszenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę”.

W trakcie czwartkowych obrad, które odbyły się online, członkowie Rady Stałej KEP podjęli temat próby podważania autorytetu św. Jana Pawła II, zwiększenia liczby mszy św. 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia, handlu w niedzielę, sytuacji mediów katolickich w Polsce, a także działania Fundacji Solo Dios Basta.





Apel o o zwiększenie liczby odprawianych mszy

Członkowie Rady Stałej podjęli temat prób podważania autorytetu św. Jana Pawła II. W związku z decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie swoim prezbiterom Rada Stała apeluje, by „w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, w wyżej wymienionych dniach". „Pozwoliłoby to uczestniczyć w Eucharystii większej liczbie wiernych w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach" – wyjaśniono.

Dyskusja o ustawie ograniczającej handel w niedzielę

Biskupi wyrazili również nadzieję, że „Niech niedziela pozostanie czasem umocnienia, niekiedy nadwątlonych całotygodniową pracą, więzi rodzinnych i społecznych; niech będzie przestrzenią emocjonalnego wyciszenia i – napisano w komunikacie. Podczas posiedzenia Rady Stałej biskupi oraz możliwym poszerzeniem współpracy między Biurem Prasowym KEP, Katolicką Agencją Informacyjną i portalem Opoka. Rada Stała „Doceniając wkład laikatu w dzieło ewangelizacji, Rada Stała zauważa jednak, że Fundacja kolejny raz zaprasza do udziału w wydarzeniu, które pozbawione jest teologicznego i pastoralnego uporządkowania oraz przebiega poza Kościołem instytucjonalnym" – czytamy w komunikacie.