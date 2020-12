Przez korupcję do żołnierzy trafiała żywność znacznie gorszej jakości

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała dwóch żołnierzy i czterech pracowników resortu obrony narodowej podejrzanych o korupcję. Według śledczych podejrzani mieli przyjąć co najmniej 200 tys. zł łapówek. W ten sposób nieuczciwi przedsiębiorcy mogli m.in. wygrywać ustawione przetargi i sprzedawać armii żywność kiepskiej jakości.

Sprawa dotyczy przyjmowania w latach 2013-2020 korzyści majątkowych przez żołnierzy i pracowników MON od przedsiębiorców realizujących dostawy do jednostki znajdującej się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.



– Zatrzymani żołnierze od 2013 r. przyjęli od przedsiębiorców korzyści majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 200 tys. zł, m.in. za opracowywanie w toku postępowań przetargowych (których wartość przedmiotu zamówienia niejednokrotnie wynosiła kilka milionów złotych) specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiających wygranie przetargów oraz zawyżanie kwot zamówień – poinformował ppłk Artur Karpienko, rzecznik Żandarmerii Wojskowej.

Do żołnierzy trafiała żywność, której nie kupiliby cywile



Dodatkowo przedsiębiorcy, realizując zamówienia, dostarczali produkty o obniżonej jakości i krótkim terminie przydatności do spożycia, których nie mogliby sprzedać na rynku cywilnym. Ppłk Karpienko wskazał, że w celu bezproblemowego odbioru towarów przez zamawiającego, szefowie tych firm przekupywali kierowników kuchni, stołówek i magazynów żywnościowych.



Służby zabezpieczyły 160 tys. zł, pochodzące z łapówek.



Zatrzymanym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw łapownictwa czynnego i biernego. Podejrzani przyznali się do udziału w procederze.