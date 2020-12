Wziął syna za zakładnika, trafi do aresztu w szpitalu psychiatrycznym

36-letni Łukasz P., podejrzany o wzięcie i przetrzymywanie jako zakładnika swojego 4,5-letniego syna, został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna jest jednak w złym stanie psychicznym i będzie izolowany w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu.

Mężczyzna w środę zabarykadował się z dzieckiem w pokoju mieszkania w kamienicy w Przemyślu. Stało się to, gdy na miejsce przyjechali policjanci wezwani do awantury domowej. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie mogli wejść do mieszkania. Wezwani na pomoc strażacy wyważyli drzwi. – Kiedy funkcjonariusze weszli do środka były partner zgłaszającej zamknął się w jednym z pokoi z ich niespełna pięcioletnim synem. Mężczyzna nikogo do siebie nie dopuszczał i groził, że targnie się na własne życie – poinformowała oficer prasowy przemyskiej policji Małgorzata Czechowska.



Mężczyzna nie chciał z nikim rozmawiać i stawał się coraz bardziej agresywny. Impas trwał przez ponad sześć godzin. Nie pomogły działania policyjnych negocjatorów. W końcu zapadła decyzja o użyciu w akcji kontrterrorystów. Ci zaś sforsowali drzwi i błyskawicznie obezwładnili 36-letniego Łukasza P. i uwolnili jego syna. Chłopiec po przebadaniu przez ratowników medycznych, trafił pod opiekę matki.

Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z art. 252 Kk, czyli dotyczące wzięcia i przetrzymywania zakładnika. Takie też zarzuty zostały przedstawione w czwartek po południu Łukaszowi P. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę nie mniejszą niż 3 lata pozbawienia wolności. Nie podaje natomiast górnej granicy. Ponadto mężczyzna odpowie za złamanie sądowego zakazu zbliżania się do byłej konkubiny, a także znieważenia policjantów i stosowania gróźb karalnych.



Przemyślanin był już karany za nękanie, naruszenie miru domowego i nietykalności cielesnej swojej byłej konkubiny, za co sąd na początku grudnia br. skazał go prawomocnym wyrokiem na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł także wobec niego czteroletni zakaz zbliżania się i kontaktowania się z b. konkubiną.



Podejrzany zostanie prawdopodobnie przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią m.in. jego poczytalność. W piątek sąd zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Prok. Marta Pętkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, poinformowała, że ze względu na stan zdrowia mężczyzna będzie izolowany w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu.