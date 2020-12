Pogrzeb Agnieszki Fatygi. Aktorkę pochowano na Powązkach Wojskowych

Na Powązkach Wojskowych pochowano aktorkę i śpiewaczkę Agnieszkę Fatygę, która zmarła niespełna dwa miesiące temu. Pogrzeb miał charakter kameralny. Uroczystości na cmentarzu powązkowskim poprzedzone zostały mszą świętą w stołecznym kościele św. Antoniego.

„Była niezłomnym człowiekiem. Nigdy się nikomu nie sprzedała, nikomu nie obiecywała, poniosła za to wiele razów, nagonek. Była w życiu najlepszym, co mi się przytrafiło” – mówił w nagraniu opublikowanym bezpośrednio po śmierci aktorki jej mąż. „Kochała ludzi, aczkolwiek Ci, co ją znali wiedzą, że była wielką samotnicą, ale bardzo empatyczną i dobrą. Może dlatego była wielką samotnicą, bo była dawcą, oddawała ludziom swoją energię” – słyszymy na nagraniu.

Agnieszka Fatyga była aktorką teatralną i telewizyjną, śpiewaczką i pianistką. Urodziła się 21 lipca 1958 r.



Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 1981 r. W latach 1980-84 występowała w Teatrze Narodowym, m.in. w spektaklach Zofii Mrozowskiej i Adama Hanuszkiewicza, m.in. w „...i Dekameron” oraz „Śpiewniku domowym”.



W latach 1984-2000 występowała w Teatrze Ateneum w Warszawie, gdzie można ją było zobaczyć m.in. w legendarnym „Brelu” Wojciecha Młynarskiego i w „Niebie zawiedzionych” w reżyserii Leny Szurmiej, gdzie wykonywała songi Bertolta Brechta, a także w roli Warii w „Wiśniowym sadzie” w inscenizacji Janusza Warmińskiego. Wcieliła się też w rolę Sally Bowles w musicalu „Cabaret” na deskach Teatru Muzycznego-Operetki Wrocławskiej. W 1993 r. występowała w Operetce Warszawskiej.

