Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 20.10 – najmniej zakażeń od tygodnia

Blisko 850 zakażeń potwierdziła minionej doby na Mazowszu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. To drugi największy przyrost przypadków Covid-19 w skali kraju i większy niż na Śląsku. Jednocześnie to najmniejsza liczba nowo odnotowanych infekcji w stołecznym regionie od tygodnia. W najbliższych dniach na Stadionie Narodowym w Warszawie powstanie pierwszy szpital polowy przeznaczony dla pacjentów z Covid-19; jednocześnie trwa szukanie kolejnej lokalizacji.

Podwójne pensje dla medyków walczących z koronawirusem Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział podwojenie wynagrodzeń dla medyków walczących z COVID-19 i brak kar dla lekarzy za nieumyślne błędy... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W poniedziałek mazowiecki sanepid potwierdził kolejnego pacjenta z koronawirusem. Łącznie od początku epidemii z powodu Covid-19 na Mazowszu zmarło 547 osób.



W województwie w ciągu doby przybyło 251 ozdrowieńców, a ich łączny wskaźnik to 12 990 osób. To ponad połowa odnotowanych zakażeń w regionie.



Ponad 10 tys. zakażeń w Warszawie

366 z 849 potwierdzonych w ostatnich godzinach infekcji wirusem SARS-CoV-2 przypada na stolicę, gdzie liczba zakażeń wzrosła tym samym do 10 628. Na Mazowszu laboratoryjnie potwierdzono w sumie 25 318 przypadków zakażeń. Poniedziałkowy wzrost jest najniższy od 13 października, gdy potwierdzono 552 infekcje SARS-CoV-2.

#wieszwiecej Polub nas

W kraju od początku epidemii pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych potwierdzono 183 248 (wzrost o 7482 w poniedziałek) zakażeń koronawirusem; zmarło dotąd 3614 osób.

39 tys. osób objętych kwarantanną

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaznacza, że nie wszyscy pacjenci wymagają hospitalizacji i leczą się w izolacji. Według poniedziałkowych danych dla Mazowsza, w kwarantannie domowej przebywają 38 953 osoby. Hospitalizowanych jest 1025 pacjentów, a 4585 objęto nadzorem epidemiologicznym.

źródło: wsse.waw.pl, pssewawa.pl

Pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 na Mazowszu powstanie na Stadionie Narodowym. Będzie mieścił 500 łóżek, z czego 50 intensywnej terapii.Trwa analiza wariantów dla lokalizacji kolejnego szpitala tymczasowego dla chorych na koronawirusa – przekazała rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. Podkreśliła także, że w szpitalach na Mazowszu nadal są wolne miejsca dla pacjentów z Covid-19. – Cały czas jest rezerwa wolnych łóżek – wskazała.