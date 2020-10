Nowotwór zabił syna hollywoodzkiej gwiazdy

58-letni syn Roberta Redforda zmarł na raka wątroby. Wiadomość tę przekazała amerykańskim mediom jego żona Kyle. Agentka aktora Cindia Berger oświadczyła jego w imieniu, że „ból po stracie dziecka jest niezmierzony” i poprosiła o uszanowanie prywatności.

Wiadomość o śmierci syna gwiazdora pojawiła się na Twitterze w zeszły piątek. „James zmarł dzisiaj. Mamy złamane serce. Żył pięknie i wielu go kochało” – napisała Kyle Redford. Dodała także, że jest mu wdzięczna za dwoje fantastycznych dzieci, Dylana i Lenę, które do tej pory wychowywali wspólnie.



Kyle Redford udzieliła także wywiadu „The Salt Lake Tribune”, w którym wyznała, że przyczyną śmierci był nawrót raka wątroby. Nastąpił on, gdy James czekał na kolejny przeszczep narządu.



Syn Roberta Redforda od dzieciństwa miał kłopoty ze zdrowiem. Stwierdzono u niego pierwotne zapalenie dróg żółciowych, bardzo rzadką chorobę autoimmunologiczną atakującą wątrobę. Po dwóch przeszczepach wątroby w 1993 roku założył organizację non-profit edukującą społeczeństwo w zakresie bycia dawcą tkanek i narządów, James Redfors Institute For Transplant Awareness.



James był trzecim dzieckiem Roberta Redforda z byłą żoną, Lolą Van Wagenen.

