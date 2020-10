Zamieszkaj jak gwiazda rocka. Gitarzysta The Rolling Stones sprzedaje rezydencję

Gitarzysta The Rolling Stones Ronnie Wood ogłosił, że jego londyńska rezydencja z sześcioma sypialniami jest na sprzedaż. 73-letni muzyk zaznacza, że spędził w nim szczęśliwe lata z obecną żoną Sally Humphreys i czteroletnimi bliźniakami: Gracie Jane oraz Alice Rose. Następni lokatorzy muszą się liczyć z koniecznością zapłacenia 3,85 milionów funtów.

Posiadłość ma prestiżowy adres w Holland Park, dystrykcie słynącym z wiktoriańskiej zabudowy i znakomitych restauracji. Jego sąsiadami są Beckhamowie i Simon Cowell. Wood wprowadził się tu, gdy ostatecznie, po ośmiu wcześniejszych odwykach, rzucił picie i ćpanie.



Jak twierdzi – w nowym domu przerzucił się na kawior, co jest zdrowsze, choć niekoniecznie tańsze, bo 30-gramowy słoiczek może kosztować 300 funtów. Dom miał mu po prostu pomóc w „podróży do trzeźwości”. I chyba spełnił swoją rolę. Wnętrza oddają potrzebę ucieczki od mroku i destrukcji.



Zamiast buntowniczego nieładu, sporo tu dzieł graficznych i malarskich (właściwie zajmują one prawie każdy kawałek ściany). Nie wszystkie w dobrym guście, ale istotne, że większość wykonał sam Wood. Jeden z obrazów zawiera hasło: „Kiedy dbam o siebie, mogę osiągnąć wszystko”. Muzyk w wywiadzie dla „The Sunday Times” powiedział, że to jego codzienne motto.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W holu wita gości portret królowej Elżbiety II. W głąb domu wiodą czerwone wykładziny. Zresztą w domu sporo jest kolorów: fioletowe drzwi wejściowe, sofa w zielonym aksamicie, złocone lustro. Na ceglanych ścianach tarasu – fresk z kolibrami. Ściany pokoju córek dekorują gitary.W ogrodzie stoi niewielka szklarnia. Nabywca raczej nie przejmie pełnego wyposażenia (dom prezentowany jest wraz z osobistymi dekoracjami, by wabiły oko i sprzedawały styl życia). We wspomnianym wywiadzie Ronnie Wood przyznał, że zdecydował się na sprzedaż tej miejskiej nieruchomości, bo jego życie weszło w kolejny etap. Najwięcej czasu spędza teraz z rodziną w posiadłości wiejskiej.