Fake news z maseczkami w tle

W mediach pojawił się osobliwy fake news. Dotyczy muralu przedstawiającego twarze w maskach we flagi, rzekomo znajdującego się od 1994 roku na lotnisku w Denver. Dzieło w rzeczywistości powstało w marcu tego roku.

Zdaniem zwolenników teorii spiskowych mural od 1994 r. widnieje na ścianie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Denver w amerykańskim stanie Colorado. Ma być dowodem na to, że pandemia koronawirusa to sytuacja zaplanowana ponad ćwierć wieku temu.



Prawda jest inna. Filipiński artysta Christian Joy Trinidad namalował obraz w marcu tego roku i nazwał go „Maskcommunication”. Swoim dziełem pochwalił się na Instagramie.



Agencja Reutera zwraca uwagę, że obraz nigdy nie zdobył lotniska w Denver.





