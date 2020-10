„Alarm!”. Zakażony lekarz: Ja jako chory staję się niebezpieczny dla innych

Ponad milion osób zmarło na świecie z powodu koronawirusa. W Polsce liczba zakażonych zbliża się do 200 tysięcy. Mimo to nadal wielu kwestionuje istnienie pandemii. Celowo nie noszą masek, narażając siebie i innych. – Nie wiem, czy to dopiero dochodzi do ludzi gdy ktoś w ich bezpośrednim otoczeniu umiera – mówił w programie „Alarm!” Wojciech Michalski, chirurg z Bytomia, który sam przeszedł Covid-19. – Widziałem, że ja jako chory staję się niebezpieczny dla innych – wskazał. Pielęgniarka z Katowic Anna Długajczyk zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt choroby. – Mnie najbardziej przeraziło to, że nie ma żadnych reguł dotyczących tego Covidu – przyznała.

