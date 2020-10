Poznańskie targi staną się szpitalem dla chorych na Covid-19

Tymczasowy szpital dla chorych na COVID-19 powstanie na Międzynarodowych Targach Poznańskich – przekazał w poniedziałek wieczorem prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

„Zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią ministra zdrowia, w Poznaniu, podobnie jak w innych dużych polskich miastach, powstanie tymczasowy szpital dla pacjentów chorych na Covid-19. Zlokalizowany będzie na Międzynarodowych Targach Poznańskich” – napisał Jaśkowiak w mediach społecznościowych.



Prezydent Poznania dodał, że szczegóły przedsięwzięcia przedstawi wkrótce razem z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem.



W poniedziałek Jaśkowiak poinformował również, że w miejskim szpitalu im. J. Strusia, będącym największą placówką w regionie leczącą pacjentów z COVID-19, hospitalizowanych jest 400 osób. Szpital może przyjąć 420 pacjentów.



We wcześniejszych wypowiedziach władze Poznania informowały, że na MTP może powstać tymczasowy szpital dla ponad 500 pacjentów. Cytowany w poniedziałek przez „Gazetę Wyborczą” zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski ocenił koszt budowy szpitala na około 2 mln zł.

źródło: pap

W czwartek w czasie konferencji prasowej Jaśkowiak ocenił, że budowa szpitala na MTP zajmie dwa do trzech tygodni. – Natomiast problemem jest przede wszystkim brak personelu. Same łóżka, hale, inne elementy, one są tak naprawdę tylko miejscem, gdzie może się znaleźć chory. To na pewno są warunki nieodpowiadające normom szpitalnym. W sytuacji ekstremalnej oczywiście taki szpital otworzymy – ocenił Jaśkowiak.W poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował o potwierdzeniu 423 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wśród mieszkańców regionu.Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 15 786 zakażeń koronawirusem, w tym 7809 osób wyzdrowiało, a 7551 to tzw. aktywne przypadki. W całym regionie z powodu COVID-19 zmarło do tej pory 426 osób.