Rocznica śmierci ks. Popiełuszki. Prezydent i premier napisali listy

W listach odczytanych podczas Mszy świętej w 36. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki dziękowali za życie i duszpasterską służbę kapelana Solidarności.

W kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie list od prezydenta odczytała doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska. Były w nim wyrazy wdzięczności za dzieło niezłomnego kapłana.



„Dziękuję Państwu za wierność testamentowi, który pozostawił nam wszystkim ksiądz Jerzy. Życzę wielu dalszych osiągnięć w propagowaniu Jego myśli i kultu, łącząc się z państwem w modlitwie za naszą wolną Ojczyznę” – napisał Andrzej Duda.



List od premiera odczytał Paweł Kęska z Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Szef rządu napisał w nim, że przesłanie, które pozostawił duchowny, „jest ważnym elementem polskiej drogi do wolności”.



„Głośno i bez lęku wypowiedział nasze wspólne pragnienie suwerenności, sprawiedliwości i prawdy. Jako człowiek Solidarności – tej, której służył jako kapelan, i tej międzyludzkiej, którą budował w relacjach z innymi. Pozostaje dla Polaków symbolem kapłana broniącego najważniejszych wartości. Jestem głęboko przekonany, że dzieło życia błogosławionego pozostaje żywe i wciąż aktualne. Jest lekcją dla współczesnych Polaków, lekcją o godności, odwadze i życiu w prawdzie” – podkreślił premier.



Msze święte za Ojczyznę odprawiane przez kapelana Solidarności w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie gromadziły tysiące ludzi. W homiliach duszpasterz przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu, głosząc zasadę „zło dobrem zwyciężaj”.



Był wielokrotnie inwigilowany i szykanowany. Zginął 19 października 1984 r. w wieku 37 lat. Uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy bezpieki, w drodze powrotnej do Warszawy po mszy odprawionej w parafii świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Po śmiertelnym pobiciu oprawcy wrzucili ciało księdza do Wisły na tamie koło Włocławka.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko jako męczennik za wiarę został ogłoszony błogosławionym w 2010 r., po trwającym 13 lat procesie beatyfikacyjnym. Papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności. Trwa jego proces kanonizacyjny.

