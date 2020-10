„Gigant polskiego powojennego kina”. Francuskie media składają hołd Pszoniakowi

Wojciech Pszoniak, wielki człowiek polskiego i francuskiego kina i teatru był szczególnie ceniony we Francji za występy u Andrzeja Wajdy czy w Theatre national de Chaillot w Paryżu – wskazują francuskie media, informując o śmierci aktora.

„Wojciech Pszoniak to wielki polski i francuski aktor filmowy i teatralny” – pisze stacja BFM TV, odejście aktora odnotowały też dzienniki „Le Monde" oraz „Le Figaro". Nie żyje „gigant polskiego powojennego kina” – napisała stacja France Info.



„Pszoniak pracował z najlepszymi aktorami: Gerardem Depardieu, Michelem Piccoli i Michelem Aumontem” – przypomina agencja AFP, podkreślając, że aktor we Francji był szczególnie ceniony za występy u Andrzeja Wajdy czy w Theatre national de Chaillot w Paryżu.



Francuzi pamiętają Pszoniaka między innymi z roli Robespierre'a w „Dantonie” Wajdy czy Moryca w „Ziemi Obiecanej” oraz z filmu „Korczak”. Polski aktor współpracował z Volkerem Schlöndorffem i Peterem Handtke - przypominają francuskie media.



W latach 80. Wojciech Pszoniak przeniósł się do Francji, gdzie był ceniony i został uhonorowany licznymi odznaczeniami.



„Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Wojciecha Pszoniaka. Aktor przez wiele lat rozwijał swoją karierę artystyczną we Francji. Ten przyjaciel Francji został mianowany komandorem Orderu Sztuki i Literatury w 2018 roku. Jest to wielka strata dla nas wszystkich” – napisał na Twitterze ambasador Francji w Polsce Frederic Billet.

