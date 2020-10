Możliwy gwałtowny wzrost stanu rzek. IMGW ostrzega

W związku ze spływem wód opadowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia dla Odry, Widawy i Baryczy.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują na odcinku Odry w województwie dolnośląskim i lubuskim, od Brzegu Dolnego do Słubic. Mogą tam wystąpić przekroczenia stanów alarmowych.



Ostrzeżenie obowiązuje do środy 21 października do 13.00. Ostrzeżenie trzeciego stopnia wydano także dla Widawy, od Namysłowa do ujścia do Odry. Obowiązuje do jutra do 18.00.



Przekroczenie stanów alarmowych może nastąpić także na Baryczy od Polskiej Wody do ujścia do Odry. Dla Baryczy wydano ostrzeżenie drugiego stopnia, które obowiązuje do jutra do 18.00.

#wieszwiecej Polub nas