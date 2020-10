„Swiridow nie był wyłącznie dziennikarzem. To dezinformacja”. Komentarz do publikacji Sputnika

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił żądania Leonida Swiridowa wobec TVP. Rosjanin domagał się sprostowania fałszywej rzekomo informacji, że został wydalony z Polski w związku z oskarżeniami o szpiegostwo. Na prorosyjskim portalu Sputnik Swiridow jest określany wyłącznie jako dziennikarz. Tymczasem ABW działała na rzecz wydalenia Rosjanina z Polski, właśnie dlatego, że podejrzewała go o działalność szpiegowską. Sytuację skomentowano na twitterze Disinfo Digest, zajmującym się demaskowaniem fejkowych informacji.

Znany z szerzenia prorosyjskich treści portal Sputnik ponownie wrócił do sprawy Leonida Swiridowa. Jest to związane z faktem, że Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił jego żądanie wobec TVP. Rosjanin domagał się sprostowania fałszywej rzekomo informacji, że został wydalony z Polski w związku z oskarżeniami o rzekome szpiegostwo.



„Rosyjska propaganda wprowadza w błąd tezą jakoby wydalony z Polski na wniosek ABW Leonid Swiridow był tylko dziennikarzem. To dezinformacja. Swiridow pracował pod przykryciem dziennikarza” – czytamy na twitterowym koncie Disinfo Digest, zajmującym się demaskowaniem fejkowych informacji.



I rzeczywiście, procedura w sprawie cofnięcia Swiridowowi zgody na pobyt rezydenta długoterminowego UE toczyła się od października 2014 roku. Według medialnych doniesień ABW, która od początku nie komentuje sprawy, chciała wydalenia Rosjanina z Polski, bo podejrzewała go o działalność szpiegowską. Swiridow zapewniał, że nie ma związku z rosyjskimi służbami specjalnymi, a w Polsce wykonuje zawód dziennikarza.

Rosyjska #propaganda wprowadza w błąd tezą jakoby wydalony z Polski na wniosek #ABW Leonid Swiridow był tylko dziennikarzem. To dezinformacja



Swiridow pracował pod przykryciem dziennikarza.



Fakty: wydalony w zw z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji https://t.co/fbYfyNPOs9 pic.twitter.com/qZ48zvAGH1 — Disinfo Digest (@Disinfo_Digest) October 19, 2020

#wieszwiecej Polub nas