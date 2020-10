Londyn oskarża Moskwę o planowanie cyberataków w trakcie igrzysk w Tokio

Londyn oskarża Moskwę o planowanie cyberataków podczas igrzysk w Tokio, które miały się odbyć w tym roku. W krótkim oświadczeniu szef dyplomacji Dominic Raab potępił „cyniczne i nieodpowiedzialne” działania Rosjan.

Rosjanie mieli dokonać „cyfrowego rekonesansu”. Pod lupą mieli się znaleźć organizatorzy, sponsorzy, a także ludzie odpowiedzialni za logistykę. „Ataki na igrzyska, to kolejne akty wrogiej działalności ze strony Rosjan” – napisano w oświadczeniu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.



Dyplomaci nie ujawniają jednak szczegółów tych rzekomych planów, choć zakładają, że hakerzy działaliby podobnie jak podczas ceremonii otwarcia igrzysk zimowych z 2018 roku, czyli zawieszając strony internetowe tak, by nie można było wydrukować biletów czy też wyłączając wi-fi na stadionie – podaje „Guardian”, powołując się na resort.



Rosjanie zostali wykluczeni z imprezy w Tokio ze względu na rozbudowany system dopingu, wspierany przez państwo. Podobna sytuacja miała miejsce podczas igrzysk rozegranych w 2018 roku w Korei Południowej.

Today, the UK ���� and our US Allies ���� are calling out Russia’s GRU for carrying out a sustained campaign of cynical and malicious cyber activity against the Olympic and Paralympic Games in Tokyo and Pyeongchang https://t.co/TCTuTMjVEy