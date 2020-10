Irlandia: przez sześć tygodni najwyższy, piąty stopień restrykcji epidemicznych

Rząd Irlandii zaaprobował propozycję wprowadzenia w całym kraju na okres sześciu tygodni najwyższego, piątego poziomu restrykcji w celu przeciwdziałania epidemii. Oznacza to między innymi konieczność pozostania w domach czy zamknięcia placówek handlowych, których działalność nie jest konieczna.

Decyzja rządu to wprowadzenie w życie rekomendacji rady ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET) przedstawionej w piątek – powtórnie, ponieważ pierwszą taką propozycję, na początku października, rząd odrzucił, podnosząc poziom zagrożenia z drugiego na trzeci. Jednak wówczas dobowa liczba nowych zakażeń oscylowała wokół 600, obecnie przekracza 1200



Tym razem w sprawie wprowadzenia restrykcji z liderami trzech partii tworzących koalicję rządową spotkał się w sobotę naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan.



Zaleciła ona przejście na sześć tygodni do piątego, najwyższego stopnia zagrożenia koronawirusem. Jego wprowadzenie oznaczałoby przywrócenie niemal takich samych restrykcji, jakie obowiązywały w trakcie pierwszej fazy epidemii.



Jak informuje Reuters, chodzi m.in. o zamknięcie placówek handlowych, których działalność nie jest konieczna, zakaz wydawania posiłków na miejscu w restauracjach czy nakaz pozostania w domu z wyjątkiem np. uprawiania gimnastyki w promieniu do 5 km od miejsca zamieszkania.

źródło: sky.com, Reuters, PAP

Dotąd w 23 hrabstwach Irlandii nadal obowiązuje poziom trzeci, z wyjątkiem trzech hrabstw graniczących z Irlandią Północną – Donegal, Monaghan i Cavan – gdzie od piątku obowiązuje poziom czwarty. Od tego samego dnia w samej Irlandii Północnej obowiązuje czterotygodniowy lockdown.Również w piątek w całym kraju wszedł w życie zakaz wizyt w domach, z wyjątkiem zapewniania opieki dzieciom, osobom starszym i wymagającym pomocy, co było dodatkowym wzmocnieniem restrykcji przewidzianych na poziomie trzecim.