Iran wziął pełną odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu pod Teheranem

Iran wziął pełną odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu linii Ukraine International Airlines (UIA) pod Teheranem w styczniu i wypłaci jednakowe odszkodowania bliskim ofiar niezależnie od obywatelstwa – ogłosił w poniedziałek wiceszef MSZ Ukrainy Jewhen Jenin. W poniedziałek w Iranie rozpoczęła się druga runda negocjacji w sprawie odszkodowań. Według irańskiej agencji IRNA rozmowy potrwają do środy.

„Cieszymy się z decyzji Iranu o wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności za zestrzelenie ukraińskiego samolotu i gotowości wypłaty jednakowych odszkodowań rodzinom wszystkich ofiar, bez względu na ich obywatelstwo” – oświadczył Jenin, który tego dnia rozmawiał w Teheranie z szefem irańskiego MSZ Mohammadem Dżawadem Zarifem.



Jak podkreśliło MSZ w Kijowie, Jenin także zwrócił uwagę na konieczność obiektywnego zbadania okoliczności wydarzenia i wezwał irańską stronę do zapewnienia dostępu do wszystkich materiałów związanych z katastrofą.



Pierwsza runda negocjacji odbyła się pod koniec lipca w Kijowie. Ukraina reprezentuje w tych rozmowach wszystkie kraje, których obywatele byli na pokładzie Boeinga-737 - wskazuje Europejska Prawda. Samolot linii Ukraine International Airlines, wykonujący lot z Teheranu do Kijowa, został 8 stycznia zestrzelony krótko po starcie z lotniska w irańskiej stolicy. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

źródło: pap

Władze Iranu przyznały 11 stycznia, że irańskie siły zbrojne zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.