Wyproszono ją z samolotu za brak maseczki. Zaczęła kaszleć na pasażerów [WIDEO]

Jedna z pasażerek samolotu lecącego z Belfastu w Irlandii Północnej do Edynburga w Szkocji została wyproszona z maszyny za odmowę założenia maseczki ochronnej. Kobieta wpadła w szał i zaczęła celowo kaszleć na innych podróżnych.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Na nagraniu wykonanym przez jednego z pasażerów widać, jak wyprowadzana z samolotu kobieta krzyczy w stronę stewarda: „Wszyscy umierają, wiesz o tym?!”.



Dalej przekonywała, że każdy umiera „bez względu na to, czy powodem jest koronawirus, czy nie”. W pewnym momencie kobieta zaczęła celowo kaszleć na innych pasażerów.



„Wszyscy umierają, to jedyna rzecz, która jest prawdziwa!” – stwierdziła na koniec. Kobieta została zatrzymana przez funkcjonariuszy na lotnisku w Belfaście. Obecnie toczy się śledztwo w sprawie jej zachowania.

A rare, Shakespearean tragedy Karen, coughing and yelling “everybody dies!” pic.twitter.com/uICdy0z2QJ — Sarah Cooper (@sarahcpr) October 19, 2020

