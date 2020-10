Przemysław Czarnek podjął pierwszą decyzję. Odwołał ważną dyrektor

Nowy minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek odwołał dyrektor odpowiedzialną za podstawę programową i podręczniki. Na razie nie poinformowano, kto zajmie jej stanowisko.

– Mamy jeden proces edukacyjny, który rozpoczyna się od przedszkoli, a kończy się na uniwersytetach. To wszystko musi być kompatybilne, to wszystko musi ze sobą współgrać – powiedział w poniedziałek nowo zaprzysiężony szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał dopiero teraz (19 października), bo wcześniej zmagał się z koronawirusem.



W poniedziałek wieczorem portal wpolityce.pl poinformował, że polityk podjął pierwszą ważną decyzję w nowej roli – odwołał ze stanowiska dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Alinę Sarnecką. – To czytelny sygnał dla środowiska oświatowego, które domagało się zmian w tym zakresie – skomentowała osoba z bliskiego otoczenia nowego ministra.



Przemysław Czarnek ma wielu zwolenników. Jak niedawno pisał portal tvp.info, w przestrzeni publicznej pojawiła się nawet powszechna petycja poparcia dla profesora KUL. Z listem otwartym wsparcia ministra wystąpili także liczni przedstawiciele środowisk akademickich.



Polityk Prawa i Sprawiedliwości ma też jednak wielu przeciwników. W poniedziałek na swoim koncie na Facebooku zaatakowała go Joanna Scheuring-WIelgus z Lewicy. „Przemysław Czarnek jako minister od edukacji narodowej, ale także od szkolnictwa wyższego to najnowszy i najbardziej upiorny pomysł Kaczyńskiego na polską oświatę i szkolnictwo wyższe. O ile nominacja Giertycha czy Zalewskiej była policzkiem dla nauczycieli, dzieci czy rodziców, to nominacja Czarnka jest kopaniem w brzuch i to leżącego. Czarnek to homofob, mizogin, nacjonalista i skrajny konserwatysta” – stwierdziła.

– Część środowisk obawia się zmian w zakresie szkolnictwa powszechnego czy wyższego i łapiąc się wszystkich możliwych zarzutów, próbują nie dopuścić do pełnienia przez Przemysława Czarnka kolejnych ważnych funkcji państwowych – komentował natomiast w rozmowie z portalem tvp.info Tomasz Rzymkowski (PiS), który świetnie zna profesora KUL. – Z pewnością bardzo dobrze sprawdzi się w nowej roli – dodawał.



– Nie zabiegam o względy i nie spodziewam się żadnych pochwał ze strony lewicowo-liberalnych mediów, ani też ze strony ich „ekspertów” – mówił nam z kolei kilka dni temu sam prof. Czarnek.



W poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazywał natomiast, że skupia się już na pracy i działaniach na rzecz wdrażania rozporządzenia dotyczącego zdalnego i hybrydowego nauczania w szkołach ponadpodstawowych.



Przypomnijmy, że polityk PiS stanął na czele resortu, który będzie teraz działał w nieco zmienionym kształcie. Przed rekonstrukcją rządu funkcjonowały dwa odrębne ministerstwa: edukacji, którym kierował Dariusz Piontkowski oraz nauki i szkolnictwa wyższego, którym kierował Wojciech Murdzek.

Dobre wieści z województw w sprawie wdrażania rozporządzenia dot. zdalnego i hybrydowego nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Znakomita praca dyrektorów, nauczycieli i kuratorów w całej Polsce. Dziękuję. Rozmowy także w sprawie usprawnienia nauczania zdalnego. https://t.co/ESYTH0EoMO — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) October 19, 2020