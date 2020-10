Francja: Rząd chce nowych zasad działania portali społecznościowych

Morderstwo nauczyciela historii w miniony piątek pod Paryżem ponownie wywołało dyskusję na temat regulacji zasad dot. portali społecznościowych we Francji. Jeszcze przed śmiercią Samuel Paty był ofiarą przemocy w internecie – zauważa francuska telewizja. Rzecznik prasowy rządu Gabriel Attal, wiceminister obywatelstwa Marlene Schiappa i minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin oznajmili, że prawo dot. portali społecznościowych powinno być lepiej uregulowane. Według nich powinny też zostać podjęte decyzje mające na celu lepszą ochronę zagrożonych nauczycieli oraz zapobieganie propagandy Islamu.

W związku ze śmiertelnym atakiem w Conflans-Sainte-Honorine niektórzy francuscy ministrowie wskazują, że odpowiedzialność ponoszą portale społecznościowe oraz ci, którzy wykorzystują je do rozpowszechniania mowy nienawiści. W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin poinformował, że doszło do zatrzymań po wiadomościach poparcia dla terrorysty zamieszczonych w sieci. Wiceminister Obywatelstwa Marlène Schiappa ma we wtorek przyjąć szefów tych portali, aby zobowiązali się do lepszej kontroli zamieszczanych tam treści.



W niedzielę na podstawie rady resortu obrony Pałac Elizejski ogłosił „plan działania” od tego tygodnia przeciwko „strukturom, stowarzyszeniom lub osobom zw. ze zradykalizowanym środowiskiem”, które propagują nawoływanie do nienawiści i do przemocy, mogąc w ten sposób zachęcać do ataków.



W poniedziałek w programie Europe 1 minister spraw wewnętrznych podał, że rozpoczęto już 80 śledztw wobec autorów wiadomości wspierających agresora Samuela Paty na jednej z platform internetowych. Jak mówił, dochodzenia są skierowane „przeciwko nienawiści w internecie, przeciwko wszystkim tym, którzy wyrazili w taki czy inny sposób, że profesor sam tego szukał”. Profesor pokazywał uczniom podczas lekcji karykatury Mahometa.



Walka z „cyber-islamizmem”



Marlène Schiappa spotkała się w poniedziałek z szefami policji i żandarmerii, aby przeanalizować nowe przepisy wzmacniające walkę z – jak to określała – „cyber-islamizmem”.



– Już przez 10 lat działania terrorystyczne są stopniowo rozpowszechniane na portalach społecznościowych. To trudne dla ofiar, ponieważ rozumieją, że istnieje namowa do nienawiści. To co jest do nieprzyjęcia to, fakt, że te portale społecznościowe nadal rozpowszechniają te informacje – mówił podczas wideokonferencji prawnik ofiar terroryzmu Jean Reinhart. Prawnik specjalizująca się w prawie cyfrowym Delphine Meillet stwierdziła, że „prawo jest niewystarczające”. – Nie ma odpowiedzialności za portale społecznościowe – oceniła.

Jak podaje francuska telewizja w centrum śledztwa znajduje się 61-letni Abdelhakim Sefrioui, francusko-marokański, islamski fundamentalista. 8 października towarzyszył on ojcu ucznia podczas spotkania z dyrektorem szkoły Bois d'Aulne w miejscowości Conflans-Sainte-Honorine. Po czym, opublikował wideo żądając dymisji nauczyciela Samuela Paty, zabitego następnie 16 października. Jak podała francuska telewizja, Paty był ofiarą stalkingu w internecie.



Chociaż przeciwko Abdelhakimowi Sefrioui – w ciągu ostatnich 15 lat już kilkakrotnie kierowano oskarżenia – nigdy nie został skazany za swoje bojowe działania.

#wieszwiecej Polub nas