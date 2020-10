Koronawirus im nie straszny. Pseudokibice chcieli spotkać się w lesie

Policjanci po raz kolejny nie dopuścili do tzw. „ustawki” pseudokibiców. Dzięki śledzeniu grupy ponad 20 aut namierzyli miejsce, gdzie miało dojść do starcia i wylegitymowali ponad 120 osób. Co ciekawe, chuligani robili wszystko, by utrudnić pracę funkcjonariuszy. Próbując wprowadzić policjantów w błąd złożyli nawet fałszywe zawiadomienie o rzekomej „ustawce” w innej lokalizacji.

Powiat lęborski znajduje się w czerwonej strefie. Oznacza to, że możliwość organizowania zgromadzeń jest tam zmniejszona do 10 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos. Z kolei wydarzenia sportowe nie mogą odbywać się z udziałem publiczności. Obostrzenia dotyczące koronawirusa to jednak tylko niewielki ułamek tych, które mogły zostać złamane w ostatni weekend przy okazji jednego z meczy piłkarskich.



Mundurowi ustalili, że do Lęborka wybierają się pseudokibice i może dojść do siłowej konfrontacji. W akcję zaangażowano więc niemal 130 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku oraz Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku i Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.



Policjanci mieli zabezpieczać mecz lęborskiego i słupskiego klubu. Ochraniali teren wokół stadionu oraz kontrolowali trasę przemieszczania się kibiców Pogoni Lębork, Gryfa Słupsk oraz sympatyzujących z nimi kibiców Chojniczanki Chojnice.

Ustalenia policjantów wskazywały na to, że poruszający się prywatnymi samochodami pseudokibice będą dążyli do tzw. „ustawki” w lesie na terenie powiatu lęborskiego. Wyznaczeni przez dowódcę akcji funkcjonariusze kontrolowali więc trasę przemieszczania się blisko 20 pojazdów z pseudokibicami oraz miejsce, w którym ujawnili grupę około 50 pseudokibiców lęborskiej drużyny.



Pozostali funkcjonariusze zabezpieczali teren stadionu, gdzie zgromadziło się kilkudziesięciu kibiców, skutecznie izolując ich od siebie. Mimo, że sposób przemieszczania się kibiców i ich zachowanie polegające m.in. na fałszywym zawiadomieniu o „ustawce” w rejonie Cewic, jednoznacznie wskazywało na to, że dążą do konfrontacji, próbując przy tym rozdzielić siły policyjne, działania pomorskich mundurowych nie dopuściły do spotkania i eskalacji agresywnych zachowań.



W trakcie prowadzonych działań wylegitymowano 125 osób, a na jedną z nich nałożono mandat karny w wysokości 500 zł za zakłócanie porządku publicznego. W związku z fałszywym zgłoszeniem o „ustawce” lęborscy policjanci prowadzą czynności o wykroczenie z art. 66 kw.