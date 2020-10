Nastolatek w biały dzień strącał krzyż z kościoła. Odpowie przed sądem

Za „uszkodzenie mienia z przyczyn religijnych” odpowie przed brytyjskim sądem 19-latek, który wyłamał krzyż nad wejściem do kościoła baptystów w Londynie. Policja zareagowała na umieszczone w sieciach społecznościowych nagranie.

Wideo z zajścia, do którego doszło w dzielnicy Chadwell Heath, umieszczono w sieci w niedzielę. Jeszcze tego samego dnia miejscowy komisariat poinformował o aresztowaniu domniemanego sprawcy i wszczęciu śledztwa.

The Rev is on job 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/yZxV5zXQjF — London & UK Crime (@CrimeLdn) October 19, 2020

Dziś mundurowi przekazali informację o postawieniu dziewiętnastolatkowi zarzutów, umieszczeniu go w areszcie śledczym i przekazaniu sprawy do sądu.Pastor kościoła poinformował, że uszkodzenie zostało naprawione. We wpisie na facebooku wyraził radość, że sprawcy nic się nie stało, choć „łatwo mógłby spaść z dachu, co dobrze by się nie skończyło”. Na kolejnym umieszczonym w internecie nagraniu widać, jak duchowny z wysiłkiem pracuje przy naprawie.