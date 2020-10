Maria Giertych komentuje swoją wypowiedź o profesjonalnym działaniu agentów. Zapomniała o podpisie?

„Jeden z funkcjonariuszy CBA zaoferował, że zostanie po przeszukaniu, aby mi pomóc posprzątać i że przekonam się że on jest miły” – napisała w poniedziałek na Twitterze córka znanego mecenasa Maria Giertych. Zareagowała w ten sposób na wpis swojej matki, która stwierdziła, że agenci „robili niedwuznaczne propozycje w stosunku do jej córki”. Maria Giertych postanowiła ujawnić tę sytuację kilka dni po tym, jak powiedziała, że ze strony agentów „nie ma żadnych zachowań, które można by było uznać za naganne”. Teraz tłumaczy, dlaczego wcześniej pozytywnie oceniała pracę CBA, a Cezary Gmyz, wątpi w jej tłumaczenia.

Żona Romana Giertycha napisał w poniedziałek na Twitterze, że funkcjonariusze CBA „robili niedwuznaczne propozycje w stosunku do jej córki” oraz że „zachowywali się w sposób seksistowski”.



W reakcji na jej wpis Maria Giertych napisała: „Na przykład jeden z funkcjonariuszy CBA zaoferował, że zostanie po przeszukaniu, aby mi pomóc posprzątać i że przekonam się że on jest miły”. „Chwilę później mój tata stracił przytomność. Czy tak wygląda działanie państwa i jego służb?” – zapytała.



15 października, czyli w dniu zatrzymania Romana Giertycha, jego córka zapewniała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że agenci zachowują się „dość kulturalnie”. – Przeszukują pokój po pokoju dosyć dokładnie. Jest ich kilkunastu, siły dosyć duże. Chodzą razem z tatą od pokoju do pokoju i przeszukują kolejne. Nie ma z ich strony żadnych zachowań, które można by było uznać za naganne – powiedziała.



Niektórzy internauci zwrócili w związku z tym uwagę, że wersja prezentowana przez Giertychów wygląda teraz inaczej niż jeszcze kilka dni wcześniej.



Maria Giertych, odnosząc się do sprawy, napisała na Twitterze, że jej „wypowiedź o profesjonalnym zachowaniu funkcjonariuszy miała miejsce przed opisywaną sytuacją”.

Uprzejmie wszystkim wyjaśniam, że moja wypowiedź o profesjonalnym zachowaniu funkcjonariuszy miała miejsce PRZED opisywaną sytuacją. https://t.co/qEiFyECmmr — Maria Giertych (@GiertychMaria) October 19, 2020

Uprzejmie wyjaśniam, że podpisanie protokołu przez tę pełnoletnią osobę w którym nie wnosiła ŻADNYCH zastrzeżeń miało miejsce już po wszystkim https://t.co/KKtMWqMKhO — Cezary „Trotyl” Gmyz #AnnoDomini2020 (@cezarygmyz) October 19, 2020

źródło: twitter, wyborcza.pl

„Uprzejmie wyjaśniam, że podpisanie protokołu przez tę pełnoletnią osobę, w którym nie wnosiła żadnych zastrzeżeń miało miejsce już po wszystkim” – skomentował jej wpis korespondent TVP w Berlinie Cezary Gmyz.