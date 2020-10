„Jego praktyki są poniżej pasa. Nie żal mi go”. „Doda” o Giertychu

– Jeżeli w mojej sprawie potrafił sięgać po praktyki poniżej pasa, nie mającej nic wspólnego z kodeksem adwokackim, to co dopiero w sprawach większych. W ogóle mi nie jest go szkoda – mówi w rozmowie z „Super Expressem” o Romanie Giertychu Dorota Rabczewska „Doda”, znana piosenkarka. Jej zdaniem, omdlenie prawnika było symulowane.

Giertych jest adwokatem Emila Haidara, byłego narzeczonego piosenkarki. Po ich rozstaniu wytoczył jej kilka spraw sądowych.



– Ja nie wtrącam się w polityczne rozgrywki, ale miałam do czynienia z wieloma prawnikami w swoim życiu i Roman Giertych powinien stracić możliwość wykonywania zawodu na zawsze. Ciekawe, czy ludzie wiedzą, że jest to adwokat, na którego wpływa najwięcej skarg do rady adwokackiej za jego nieetyczne zachowanie? – mówi.



Jak uważa piosenkarka, Giertych „numer z omdleniem podczas przeszukiwania doradza pewnie każdemu swojemu klientowi” i sam mógł go wykorzystać jako „stary wyga”.



– Karma do niego wróciła za to, jak niszczył ludzi – między innymi mnie. Doskonale wiedział, że nigdy nie byłam szefową gangu, czy jak to nazwał grupy przestępczej, a mimo to wykrzykiwał to w mediach, żeby mnie upokorzyć – mówi Rabczewska. Jej zdaniem, Giertych niejednokrotnie ujawniał prasie tajne akta spraw.



Piosenkarka pyta: „Czy tak zachowuje się poważny adwokat? Adwokat, który już dawno sprzedał swoją etykę?”.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kilka dni temu mecenasa Romana Giertycha, biznesmena Ryszarda Krauze i 10 innych osób. Według śledczych podejrzani przywłaszczyli środki spółki Polnord oraz wyrządzili spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, a także prali brudne pieniądze. Grozi za to kara do 10 lat więzienia.Po zatrzymaniu w willi Giertycha w Józefowie odbyło się przeszukanie. W trakcie czynności mecenas miał zemdleć. Na miejsce przyjechała karetka, która zabrała go do szpitala. Po opinii biegłych lekarzy możliwe było przesłuchanie i postawienie mu zarzutów karnych właśnie w placówce medycznej. Śledczy nie wnioskowali jednak o areszt dla Giertycha.