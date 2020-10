Naukowcy odkryli sposób na bezdech senny

Bezdech senny – powtarzające się wielokrotnie zatrzymanie oddechu w czasie snu – może zaburzać jego jakość oraz przyczyniać się do zwiększonego zmęczenia, pogorszenia nastroju, koncentracji. W przypadku mężczyzn może doprowadzić nawet do kłopotów z potencją. Naukowcy wykazali jednak, że pewne zmiany stylu życia – w tym nawet niewielki wzrost aktywności fizycznej – zmniejszają ryzyko wystąpienia bezdechu sennego.

Badanie opublikowano w „Journal of Clinical Sleep Medicine”. Naukowcy odkryli, że wystarczy zaledwie 10 proc. wzrost aktywności ruchowej, takiej jak chociażby chodzenie.



„Nasze wyniki podkreślają znaczenie aktywności fizycznej jako środka zapobiegającego rozwojowi bezdechu sennego” mówi autor badania dr Lyle Palmer w komunikacie prasowym. „Jednym z zaskakujących odkryć było to, że nie tylko energiczna aktywność fizyczna, ale także samo chodzenie wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka bezdechu sennego” – dodał.



Jeśli chodzi o spacery, naukowcy zalecają dodanie co najmniej 20 minut do codziennego harmonogramu dnia, w przypadku bardziej intensywnej aktywności, wystarczy zaledwie osiem dodatkowych minut, aby zmniejszyć ryzyko bezdechu sennego i poprawić ogólną jakość snu.



„Częstość występowania bezdechu sennego u dzieci i dorosłych stale rośnie. Dlatego ważne jest zrozumienie roli czynników ochronnych” – wskazuje Palmer. „Ćwiczenia są jednym z takich czynników ochronnych i mają wiele innych pozytywnych skutków dla ogólnego stanu zdrowia” – dodaje.

źródło: pap

Doskonale wiemy, że poprawa jakości snu i niwelowanie wszelkich czynników, które ją zaburzają jest istotna. Tym bardziej że regularne zaburzenia snu wynikające z bezdechu sennego mogą prowadzić do bólów głowy, notorycznego zmęczenia, spadku koncentracji, nasilonej senności w ciągu dnia, pogorszenia nastroju.Eksperci, poza zwiększoną aktywnością, zalecają również wzbogacenie diety o produkty bogate w magnez lub włączenie jego suplementów.