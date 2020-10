Stonoga uciekł do Oslo: Potrzebuję pomocy, muszę odbyć kwarantannę, będę prosił o azyl polityczny

„Zwracam się do Polonii w Oslo. Potrzebuję Waszej pomocy – jestem bezdomny. Muszę gdzieś odbyć 10 dniową kwarantannę” – napisał na Twitterze kontrowersyjny biznesmen Zbigniew Stonoga. Jak stwierdził, zamierza „poprosić władze Norwegii o azyl polityczny”. Na Stonodze ciąży niemal 200 zarzutów m.in. o przywłaszczenie pieniędzy i pranie pieniędzy, ale też kierowania gróźb pozbawienia życia matki ministra sprawiedliwości.

„Zwracam się do Polonii w Oslo. Potrzebuję Waszej pomocy – jestem bezdomny. Muszę gdzieś odbyć 10 dniową kwarantannę” – napisał Stonoga.



„Po wielu latach publicznego biczowania mnie przez administrację państwową postanowiłem poprosić Władze Norwegii o azyl polityczny” – dodał.



Przed kilkoma dniami policja zatrzymała go w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia w okresie od października do grudnia 2019 roku pieniędzy w kwocie 253 tys. zł – informowała Prokuratura Krajowa. Stonoga „usłyszał zarzuty działania na szkodę Fundacji swojego imienia, przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z wpłat od darczyńców, uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także prania pieniędzy”.



Grozi mu za to kara nawet 15 lat więzienia. Sąd w Lublinie oddalił jednak wniosek prokuratury o aresztowanie kontrowersyjnego biznesmena. Łącznie ciąży na nim niemal 200 zarzutów.





