Koronawirus. Słowenia wprowadza godzinę policyjną

W ramach ogłoszonego w poniedziałek stanu wyjątkowego rząd Słowenii wprowadził od wtorku godzinę policyjną, która obowiązywać będzie od godz. 21 do 6 rano. To kolejny krok Lublany w walce z pandemią koronawirusa.

O rządowych ustaleniach poinformował minister spraw wewnętrznych Alesz Hojs. Dodał, że ograniczone zostają też zgromadzenia do sześciu osób i obowiązywał będzie ogólny zakaz przemieszczania się między regionami z wyłączeniem przypadków szczególnych, takich jak dojazdy do pracy.



Hojs wyjaśnił, że godzina policyjna wprowadzona zostaje na przykładzie Francji, a obostrzenie to ma zapobiegać transmisji koronawirusa podczas wieczornych spotkań towarzyskich, które są jednym z największych źródeł zakażeń.



Szef słoweńskiego MSW podkreślił też, że zakazane są wszystkie większe zgromadzenia oraz imprezy, w tym nabożeństwa religijne i uroczystości okolicznościowe, takie jak wesela. Z tego zakazu zwolnieni są tylko członkowie tego samego gospodarstwa domowego.



Słoweński rząd zarekomendował także swoim obywatelom wstrzymanie się od zagranicznych wyjazdów. – Jeśli masz za granicą nieruchomość lub ziemię wymagającą pilnych zabiegów, można przekroczyć granicę – podkreślił Hojs i dodał, że nie oznacza to jednak przyzwolenia na wyjazdy wakacyjne. – Leżenie na słońcu nie jest pilnym obowiązkiem – powiedział minister. Szef resortu poinformował też, że transport publiczny nie zostanie zawieszony, podobnie jak działalność bibliotek, muzeów i galerii.



Wcześniej w poniedziałek władze Słowenii ogłosiły ponowne wprowadzenie 30-dniowego stanu wyjątkowego. Poprzedni obowiązywał w tym kraju od 12 marca do końca maja. W liczącej nieco ponad 2 mln mieszkańców Słowenii zarejestrowano w sobotę 897 nowych przypadków koronawirusa, w niedzielę kolejnych 726, a w poniedziałek poinformowano o 537 nowych przypadkach. W sumie od początku pandemii w Słowenii koronawirusem zakaziło się 13 678 osób. 289 osób przebywa w szpitalach, z czego 55 na oddziałach intensywnej terapii. Stwierdzono 187 przypadków śmiertelnych.



W związku z pandemią koronawirusa godzina policyjna została wprowadzona także w Belgii oraz w niektórych regionach w Niemczech i we Francji.

#wieszwiecej Polub nas