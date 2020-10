Szpitale polowe. „Obecny system funkcjonuje, ale musimy myśleć o czarnych scenariuszach”

– Sytuacja jest poważna i mimo tego, że uwalniamy i tworzymy kolejne miejsca dla pacjentów covidowych w szpitalach, to musimy, jako odpowiedzialny rząd myśleć o różnych wariantach, również o takich kiedy system służby zdrowia stanie na krawędzi wydolności – powiedział w czasie konferencji przed Stadionem Narodowym szef KPRM Michał Dworczyk. Dlatego – jak dodał - premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o tym, by rozpocząć przygotowanie szpitali tymczasowych.

Pierwszy taki szpital powstanie na Stadionie Narodowym. Kolejne placówki będą przygotowywane w wybranych województwach, pod nadzorem wojewodów i MSWiA – poinformował Dworczyk.



– Chcemy przygotować w pierwszym etapie pół tysiąca łóżek, z czego 50 łóżek będzie przeznaczonych dla intensywnej terapii. Pozostałe miejsca to będą miejsca dla osób chorych z objawami, takimi wymagającymi leczenia tlenoterapią, ale nie wymagającymi użycia respiratorów – mówił odnosząc się do planów odnośnie szpitala na Stadionie Narodowym.



– Chcemy, by szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 na PGN Stadionie Narodowym był gotowy do funkcjonowania jak najszybciej; to kwestia dni nie tygodni – dodał Michał Dworczyk. Zaznaczył, że „to nie jest szpital na teraz”, bo służba zdrowia mimo trudności nadal działa.



– Musimy myśleć o sytuacjach różnych, również o czarnych scenariuszach i dlatego tego rodzaju placówka powstaje – stwierdził szef Kancelarii Premiera przypominając, że „jesteśmy w bardzo poważnym momencie pandemii, dziennie mamy 8-9 tysięcy zachorowań”. Podkreślił także, że „niezwykłą służbę” wykonują lekarze, personel medyczny i służby zaangażowane w walkę z pandemią.



Dodał, że pracę personelu w szpitalu tymczasowym koordynować mają menadżerowie z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

źródło: pap

Minister spraw wewnętrznych, Mariusz Kamiński, podkreślił, że szpital na Stadionie Narodowym będzie pilotażowy.– Jesteśmy gotowi w najbliższym czasie otworzyć sieć takich szpitali w Polsce, tak aby wszyscy mieszkańcy naszego kraju, których spotka to nieszczęście, że zakażą się tym niebezpiecznym wirusem, że będą mieli zabezpieczone miejsca z profesjonalną obsługą – zadeklarował.