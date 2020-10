Prezydent Duda: Trójmorze może odegrać znaczącą rolę w przezwyciężaniu kryzysu

Region Trójmorza może odegrać znaczną rolę w przezwyciężaniu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa – ocenił prezydent Andrzej Duda w Tallinie. Dodał, że znaczenie polityczne i gospodarcze tej inicjatywy w Unii Europejskiej wciąż rośnie.

Andrzej Duda, który wziął udział w szczycie Trójmorza w poniedziałek w Tallinie, zwrócił uwagę na zmiany polityczne i gospodarcze, jakie zaszły od początku tej inicjatywy w roku 2015. – Od czasu brexitu wpływ regionu na sprawy gospodarcze Unii Europejskiej znacząco się zwiększył. Obecnie kraje Trójmorza to 29 procent terytorium Unii, 25 procent populacji; region generuje 19 procent całkowitego PKB – wyliczał prezydent Polski.



Zapewnił, że „inicjatywa Trójmorza pozostanie aktywa i będzie odgrywała wiodącą rolę, jeżeli chodzi o region, ale także oś północ-południe Europy”.



– Wszystkich nas dotknęła pandemia. Region Trójmorza z wykwalifikowaną siłą roboczą, ale też polepszoną infrastrukturą może odgrywać bardzo ważną rolę w tworzeniu nowych łańcuchów dostaw i w przezwyciężaniu kryzysu – powiedział. Dodał, że drogą do rozwoju gospodarczego jest ściślejsze powiązanie krajów inicjatywy, czemu sprzyja MFW, nazwany przez prezydenta „ważnym sojusznikiem tej inicjatywy”.



– Pandemia pokazała coraz większą potrzebę wszelkiego rodzaju rozwiązań cyfrowych – powiedział prezydent Duda, według którego kraje Trójmorza mają potrzebny do tego potencjał. Zwrócił uwagę na zaawansowanie Estonii we wprowadzaniu tego typu rozwiązań. Dodał, że „w czasach pandemii ważna jest również rozrywka cyfrowa”, która pozwala korzystać z oferty rozrywkowej bez wychodzenia z domu i przy zachowaniu zaostrzonych zasad higieny.



Podkreślił, że – obok funduszy narodowych – duże znaczenie mają prywatni inwestorzy. – Dlatego stworzyliśmy narzędzia komercyjne. Forum biznesowe Trójmorza to platforma dla przedstawicieli biznesu – dodał.

