Minister zdrowia: Rząd nie planuje dodatkowego dnia wolnego

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował, by wizyty na cmentarzach związane z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym rozłożyć w czasie na tydzień poprzedzający je i następujący po nich. Prosił także, aby do minimum ograniczyć w tym czasie kontakty społeczne, by w ten sposób przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Minister poinformował, że po analizie zrezygnował z wprowadzenia dodatkowego wolnego w poniedziałek 2 listopada – czyli w Dzień Zaduszny.



Jak mówił Adam Niedzielski, decyzja wynika z tego, że w opinii resortu, takie rozwiązanie zachęciłoby do wyjazdów i do podróżowania. Tym samym zwiększyłoby liczbę interakcji społecznych, które są katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa.



Tymczasem – jak podkreślał minister – rząd „realizuje strategię »Zostań w domu« – o ile to oczywiście możliwe” i do niej wszystkich zachęca.



Szef resortu zdrowia zaznaczył, że uroczystość Wszystkich Świętych to święto głęboko zakorzenione w polskiej kulturze.



– Na razie stoimy na stanowisku, że nie wyobrażamy sobie zamknięcia cmentarzy (...) albo ograniczenia ruchu [na nich - przyp. red.] w sposób administracyjny – mówił Adam Niedzielski. Minister przypomniał jednocześnie, że na cmentarzu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Przy każdej wizycie wymagane jest więc noszenie maseczki.

