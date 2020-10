Prof. Horban na czele specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych

Prof. Andrzej Horban stanie na czele nowej, specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych; formalizujemy naszą współpracę i ulepszamy procedury – poinformował premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek we wpisie na Facebooku.

„Prof. Andrzej Horban to wybitny specjalista, autorytet w swojej dziedzinie i krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, z którego opinii i rad korzystałem od czasu wybuchu pandemii. Dziś zdecydowałem, że stanie on na czele nowej, specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych. Formalizujemy naszą dotychczasową współpracę i wciąż ulepszamy procedury, korzystając z najlepszych umysłów i źródeł wiedzy, jakie ma do zaoferowania Polska i świat” – napisał szef polskiego rządu.



Morawiecki zapewnił, że rząd pracuje nad zabezpieczeniem sprawnego funkcjonowania służby zdrowia w dobie pandemii.



„Pracujemy bez przerwy nad zabezpieczeniem sprawnego funkcjonowania służby zdrowia. Liczy się każdy dzień, każdy lekarz, każda wyciągnięta dłoń” – czytamy we wpisie szefa rządu.



W poniedziałek MZ poinformowało o 7482 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 41 osób. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 183 248 osób. Zmarło 3614 chorych, wyzdrowiało 94 014 osób.





