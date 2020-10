Tusk krytykuje rząd ws. koronawirusa. Poseł opozycji: Powinien zamilknąć [WIDEO]

Donald Tusk zaatakował rząd w związku z informacją o przekształceniu Stadionu Narodowego w tymczasowy szpital polowy. Zasugerował, że respiratorów jest za mało. – Jak na razie mamy zapas respiratorów. Problem jest ze służbą zdrowia. To za rządów pana Tuska straciliśmy wiele roczników lekarzy i pielęgniarek, którzy po skończeniu nauki w Polsce za publiczne pieniądze wyjeżdżali zagranicę. Pan Tusk powinien zamilknąć i uderzyć się we własne piersi – powiedział portalowi tvp.info poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

– Stadionów wystarczy, gorzej z respiratorami. Kupili ich mniej, niż zbudowano Orlików – napisał szef Europejskiej Partii Ludowej i zarazem były premier na Twitterze. Donald Tusk nie jest jedynym politykiem związanym z Platformą Obywatelskiej, który zaatakował rząd po informacji o stworzeniu tymczasowego szpitalu na terenie Stadionu Narodowego. – Kogoś pogięło? Stoją puste, ogrzewane hale targowe, stoją puste hotele niebawem będą puste sanatoria… a oni na zimę dla pacjentów z gorączką i chorych na płuca przerabiają nieogrzewany „trawnik” na szpital? Stadion narodowy ma stać się narodową umieralnią? – skomentował na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld.



– Pytanie: Chcesz iść na Narodowy? nabiera nowego znaczenia – ironizowała z kolei posłanka KO Katarzyna Lubnauer. – Kostnica narodowa może się okazać szczytowym osiągnięciem inwestycyjnym epoki PiS – żartował z kolei redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis.



– Pamiętajmy o tych osobach, które w tej chwili sobie robią żarty z działań rządu ratujących Polaków. Ja myślę, że do kwestii Orlików jeszcze prokuratora wróci, bo to były drogie inwestycje, bardzo często robione z takich substancji, które okazało się, że są szkodliwe dla zdrowia. Pan Donald Tusk bardzo oderwał się od polskich realiów. Może te gigantyczne pieniądze, które zarabiał w Unii Europejskiej pozwolą mu na jakąś prywatną służbę zdrowia – stwierdził poseł Sachajko z Koalicji Polskiej.



– Jeżeli ktoś chce wykazać swoją głupotę na bazie koronawirusa i używa tragedii wielu osób dotkniętych koronawirusem, to tylko pokazuje jak nisko ci ludzie upadają. Trudno mi komentować słowa pana Szejnfelda, bo musiałbym się zniżyć do poziomu bruku, a tego nie uczynię – mówił poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości.

Czy powinno dochodzić do tego typu żartów? – Kiedy widzimy jak PiS radzi sobie z koronawirusem to trudno mówić o czarnych scenariuszach. To wszystko wygląda jak jedna wielka amatorka. Podejmowanie decyzji o tym, że nagle powstaną szpitale polowe podczas jakiś spotkań pokazuje, że nie ma ogólnonarodowej strategii walki z koronawirusem – odpowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.



– Naigrywają się z Covidu, gdzie dzień wcześniej krytykują, że rząd nic nie robi i jest bierny, kiedy rząd podejmuje trudne decyzje na miarę oczekiwań. Na miarę walki o zdrowie i życie Polaków. Widzimy, że wtedy jest naigrywanie się i to jest cała pomoc opozycji. Pan Szejnfeld i Tusk będąc daleko od warszawskiej polityki już odpłynęli w tym swoim raju. Mają zero poczucia odpowiedzialności. Jedyny ich wkład, to tylko naigrywanie się. Nic więcej nie potrafią zaproponować – mówił Cezary Wąsik, radny Warszawy z klubu PiS.



– Ja nie wpisuję się w taką retorykę. Jestem srogim recenzentem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo wiele rzeczy mi się nie podoba. Tutaj jednak chodzi o obywateli naszego kraju. Ich życie, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, ich dzieci, dziadków, wnuków. Nie ma co sobie robić z tego żartów. Dzisiaj powinniśmy wszystkie ręce położyć na pokład. Krytykować rząd, ale proponować też własne rozwiązania – proponował poseł Lewicy Tomasz Trela.



– Jest to o tyle niesmaczne, że partyjny kolega panów Szejnfelda i Tuska, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz sam mówił na słynnych taśmach w restauracji „Sowa i przyjaciele”, żeby zamykać szpitale powiatowe. Z jednej strony chcieli zamykać szpitale, a teraz narzekają, że ktoś szpitale otwiera – przypomniał Jan Strzeżek, warszawski radny PiS.