Policja wyniosła suspendowanego księdza. Łamał obostrzenia

Suspendowany ks. Michał Woźnicki został wyniesiony ze swojej celi zakonnej przez policję. Doszło do tego w związku z niestosowaniem się do obostrzeń w trakcie odprawianego nabożeństwa. Funkcjonariuszy zawiadomił sam zakon Salezjanów.

Ks. Woźnicki jest suspendowanym za nieposłuszeństwo (od 2016 r.) duchownym, wykluczonym z zakonu salezjanów. Gdy zakon zabronił mu odprawiania mszy w kościele, zaczął robić to w swojej celi w domu zakonnym. Duchowny już wcześniej negował istnienie pandemii koronawirusa.



Dzisiejszą sprawę zgłosili sami salezjanie. Policja została poinformowana, że w celi ma miejsce nabożeństwo naruszające obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Nagranie ze zdarzenia opublikował na Twitterze dziennikarz „Gazety Wyborczej” Piotr Żytnicki.



Na nagraniu widać jak funkcjonariusze wzywają zgromadzonych do wylegitymowania się. Duchowny nie podporządkował się ich poleceniom.



– W tym miejscu gospodarzem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Proszę uklęknąć – mówi.



– Dobrze, pan mi nie będzie wydawał poleceń. Proszę od pana i każdego z uczestników dowód osobisty. Niewykonywanie poleceń będzie skutkowało użyciem siły fizycznej – odpowiada mu policjant.



Później słyszymy jak ksiądz mówi do funkcjonariusza, że ma zasłoniętą twarz, w związku z czym duchowny „boi się, że wtargnęli do niego intruzi albo złoczyńcy”.

Ks. Michał Woźnicki podważa epidemię koronawirusa i obowiązek zasłaniania twarzy. "W pana rodzinie ilu umarło?" - pyta wiernych. I dodaje: "Zamaskowany człowiek nie ma prawa wejść do kościoła". Więcej o tym kapłanie tu: https://t.co/37vjx43lME @EpiskopatNews @Abp_Gadecki pic.twitter.com/ougeMyMDCk — Piotr Żytnicki (@PiotrZytnicki) October 18, 2020

Panie redaktorze, fakt nałożenia suspensy jest jednak w opisywanej historii kluczowy. — ks. Przemysław Śliwiński (@PSliwinski) October 19, 2020

A który biskup popiera Woźnickiego? Dlaczego Pan pisze nie podając faktu suspensy tego mężczyzny? Wprowadza Pan celowo antykatolicki mętlik w odbiorcach. — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) October 18, 2020

On jest suspendowany, więc z oczywistych względów katolik nie może uczestniczyć w obrzędach, którym przewodzi i słuchać jego kazań. — Bogdan Setlak (@BSetlak) October 18, 2020

– Ja też mogę kupić na Allegro taki strój – mówi.Funkcjonariusze przystąpili do interwencji. Ks. Woźnicki został przez nich wyniesiony. Na nagraniu widać protestujących przeciwko temu wiernych.Pod filmem zamieszczonym na twitterowym koncie Żytnickiego pojawiło się wiele komentarzy. Niektóre z nich należą do księży, zwracających uwagę na fakt, że ks. Woźnicki jest suspendowany (czego na Twitterze nie napisał Żytnicki).