Przyszłość Trzaskowskiego? „Prognoza pogody lub serwis informacyjny” [WIDEO]

Ironiczne słowa o ruchu obywatelskim „Wspólna Polska” Rafała Trzaskowskiego, którego debiut odbył się w studiu telewizyjnym. – Mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski już się szykuje na to co będzie robił, kiedy już przestanie być prezydentem Warszawy. Może prognoza pogody? Może serwis informacyjny? Może to jego przyszłość. Komitet Obrony Demokracji już był i się skończył. Rafał Trzaskowski i Platforma Obywatelska próbują założyć nową edycję tego ruchu, tylko są w tym absolutnie niewiarygodni – powiedział portalowi tvp.info Jan Strzeżek, radny Warszawy z klubu PiS.

– Zdecydowałem, że nasz ruch będzie nazywał się „Wspólna Polska”. Dlaczego? Bo po prostu wierzę we wspólną Polskę. Tak wiele nas dzisiaj dzieli. Można odnieść wrażenie, że podzieliliśmy się na trwałe, ale wierzę, że są takie wartości i idee, które są wspólne – mówił w sobotę prezydent Warszawy. Inauguracja przypominała program telewizyjny prowadzony przez Trzaskowskiego. Były kandydat na prezydenta Polski łączył się bowiem z samorządowcami na telebimie. Na zdjęciach z wydarzenia był widoczny prompter.



Poseł Mirosław Suchoń z Koalicji Obywatelskiej broni jednak Trzaskowskiego. – Oczywiście trefnisie z PiS-u będą próbowali podważać wiarygodność różnych ruchów ludzi, którzy nie zgadzają się z polityką prowadzoną przez PiS. Trzeba jasno powiedzieć, że w każdym z tych ruchów obywatelskich, który próbuje włączyć się w demokratyzację życia politycznego w Polsce trzeba widzieć nadzieję i my tę nadzieję widzimy – argumentował Suchoń.



– Biorąc pod uwagę sposób w jaki powstają tego typu ruchy, to widzimy, że jest pewna prawidłowość. Coś się kończy i coś się zaczyna. To nieudolne próby budowania alternatywnego środowiska wobec Platformy Obywatelskiej. Dla mnie to KOD 2. Oczywiście czas to zweryfikuje. To są jednak praktycznie te same osoby, które gdzieś na zapleczach stoją tych wszystkich przybudówek – stwierdził Cezary Wąsik, radny Warszawy z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– Jak sobie przypominam to takie hasło „Wspólna Polska” miał kiedyś prezydent Aleksander Kwaśniewski. Może Rafał Trzaskowski chciałby mieć takie osiągnięcia jak Aleksander Kwaśniewski. Nie wiem jednak jak potoczą się dalsze losy tego ruchu, ponieważ sytuacja jest arcypoważna. Nie wiem, czy wyborcy w ogóle odnotowali, że taki ruch się pojawił – przekonywał poseł Lewicy Tomasz Trela.



Pierwotnie spekulowano, że ruch obywatelski będzie nosił nazwę „Nowa Solidarność”. Tak się nie stało, ale prezydent Warszawy zapowiedział powołanie związku zawodowego pod tą nazwą. Czy jako założyciel takiego związku będzie wiarygodny? – Pan Trzaskowski nie jest wiarygodny jako prezydent Warszawy. Nie radząc sobie z problemami Warszawy znacząco podwyższa opłaty za parkowanie samochodów, śmieci, nie rozładowuje korków w Warszawie. Również nie będzie wiarygodny jako szef, inicjator ewentualnego nowego ruchu związkowego, czy społecznego – odpowiedział poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.



– Propozycja, która padła podczas inauguracji tego nowego projektu Rafała Trzaskowskiego, że chce założyć związek zawodowy jest tak absurdalna, że można się tylko z tego śmiać. Czy Rafał Trzaskowski założył już związek zawodowy w warszawskim ratuszu, obejmując opieką pracowników jemu podległym, czy pracujących w spółkach miejskich? Nie. Jeżeli Trzaskowski jako liberał chce założyć związek zawodowy, to trzeba przypomnieć, że PO, której jest wiceszefem podnosiła wiek emerytalny – powiedział poseł PiS Jan Mosiński.