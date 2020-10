Premier: W magazynach jest jeszcze ponad 2 tys. respiratorów

– Dziś w leczenie chorych na Covid-19 zaangażowanych jest ok. 600 respiratorów, znajdujących się w szpitalach. Prócz tego wolnych dziś jest ich 800, ale na magazynach w tym miejscu, w innych miejscach w Polsce jest ponad 2000 respiratorów, które są dystrybuowane do szpitali – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Tomaszowie Mazowieckim. Szef rządu podał również dane odnoszące się do liczby zamówionych maseczek, rękawiczek, dawek leku remdisivir i kardiomonitorów.

– W walkę z epidemią zaangażowane są wszystkie struktury państwa, to nasze bezwzględnie najważniejsze zadanie – powiedział premier.



Jak jednak podkreślił, najważniejsze są szpitale, które muszą mieć odpowiedni sprzęt.



– Agencja Rezerw Materiałowych i inne agendy państwowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonały ogromnych zakupów sprzętu. Wśród tych zakupów znalazło się ok. pół miliarda rękawiczek, kilkanaście milionów tych najbardziej zaawansowanych masek dla specjalistów, medyków – FFP2, FFP3 – mówił Morawiecki.

– Jednocześnie też dokonywane są zakupy sprzętu bardziej specjalistycznego jak kardiomonitory, respiratory. Dziś w leczenie chorych na Covid-19 zaangażowanych jest ok. 600 respiratorów, znajdujących się w szpitalach. Prócz tego wolnych dziś jest ich 800, ale na magazynach w tym miejscu, w innych miejscach w Polsce jest ponad 2000 respiratorów, które są dystrybuowane do szpitali. Tylko w zeszłym tygodniu z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych wyjechało ok. 350 respiratorów do podłączenia w ok. 100 szpitalach, razem z ok. 300 kardiomonitorami. Druga fala pandemii musi spotkać się z odpowiednią odpowiedzią państwa na polu sprzętu, i tak się dzieje – dodał.

Premier podziękował też osobom zaangażowanym w zakup sprzętu w poprzednich miesiącach. Morawiecki odniósł się także do sprawy zakupu leku Remdisivir, pomocnego w walce z Covid-19.



– Tego leku w minionych miesiącach zamówiliśmy 80 tys. dawek. W tym miesiącu, w listopadzie, grudniu i styczniu będzie to po 20 tys. dawek – mówił.



– W minionym roku szczepionek na grypę było ok. 1,5 mln. Dziś już jest 3 mln, a w zamówieniach kolejne miliony. W odpowiednim czasie te szczepionki zostały zamówione, zakupione, były dystrybuowane – dodawał.



Jak powiedział premier, „jeśli będą potrzebne dodatkowe obostrzenia, to my je za 2-3 dni ogłosimy i one będą w taki sposób skonstruowane, żeby ogromna część naszej gospodarki w jak najmniejszym stopniu ucierpiała”.