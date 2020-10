Podwojenie łóżek covidowych w szpitalach. Kolejne szpitale polowe na Mazowszu

Szpitale mają do dyspozycji 15 tysięcy łóżek covidowych. Ministerstwo Zdrowia zakończyło kontrolę dostępności łóżek w placówkach medycznych. W ciągu tygodnia resort planuje podwoić tę liczbę. Na Mazowszu, po ogłoszeniu lokalizacji pierwszego szpitala polowego (na stołecznym Stadionie Narodowym) planuje się już otwarcie kolejnego.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział dzisiaj, że w szpitale covidowe ma zostać przekształcona część szpitali powiatowych. Wojewodowie mają do środy wydać decyzje o przekształceniu dla poszczególnych placówek. Resort zdrowia szacuje, że dzięki temu liczba łóżek dla pacjentów covidowych zwiększy się o 10 tysięcy.



Ministerstwo planuje również zmiany w szpitalach wojewódzkich. Placówki te mają przekształcić oddziały internistyczne, w całości lub częściowo, w oddziały covidowe. W ten sposób baza dostępnych łóżek covidowych zwiększy się o kolejne 3 tysiące. Kolejne tysiąc łóżek ma pochodzić ze szpitali prywatnych. Ministerstwo Zdrowia chce zaangażować prywatne lecznictwo w walkę z epidemią. Do środy ma powstać lista szpitali prywatnych, które przygotowują miejsca dla pacjentów z COVID-19.



Ministerstwo Zdrowia chce również zwiększyć liczbę personelu medycznego w szpitalach. W tym celu Adam Niedzielski zapowiedział podwojenie wynagrodzeń dla medyków walczących z COVID-19. Dodatek będzie przysługiwał wszystkim pracownikom medycznym zaangażowanym w walkę z epidemię, a więc lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. Minister zapowiedział również, że wszyscy medycy, którzy pójdą na kwarantannę lub izolację otrzymają sto procent wynagrodzenia. Podobnie będzie w przypadku przedstawicieli służb mundurowych.

#wieszwiecej Polub nas

Szef resortu zdrowia mówił też o propozycji tak zwanej klauzuli dobrego Samarytanina. Znosi ona odpowiedzialność karną w przypadku pracowników medycznych, którzy popełnią błąd zajmując się pacjentami covidowymi. Resort chce ułatwić lekarzom z zagranicy podjęcie pracy w Polsce.Zmiany obejmą również punkty testowe drive thru. Od teraz będą one obsługiwane przez żołnierzy. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy medyczni, którzy pracowali w tych punktach, będą mogli wrócić do szpitali do swoich standardowych obowiązków. Ministerstwo liczy, że ta decyzja również znacząco zwiększy dostępność personelu medycznego.

Minister Niedzielski przypomniał również, że na mocy decyzji premiera Mateusza Morawieckiego w każdym mieście wojewódzkim powstanie szpital tymczasowy dla pacjentów chorych na COVID-19. Powstanie szpitali ma nadzorować Kancelaria Premiera, a ich utworzeniem mają zajmować się resorty obrony i spraw wewnętrznych i administracji. Szpitale tymczasowe mają być także obsługiwane przez pracowników mundurowych.



W przypadku woj. mazowieckiego, gdzie pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 z pięciuset łóżkami powstanie na Stadionie Narodowym, . Będzie mieścił 500 łóżek, z czego 50 OIOM-owych. trwa już analiza wariantów lokalizacyjnych drugiej takiej placówki.



– Na chwilę obecną nie ma wskazanego jeszcze takiego miejsca. Na pewno będziemy o decyzjach informować – powiedziała rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. Jak dodała w szpitalach na Mazowszu nadal są wolne miejsca dla pacjentów z Covid-19. W niedzielę były to 593 łóżka.



Od początku października liczba aktywnych chorych na Covid-19 w Polsce wzrosła czterokrotnie.