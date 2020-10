„Podwojenie bazy łóżek covidowych w tydzień”. Konferencja ministra zdrowia

Ministerstwo Zdrowia planuje włączenie do walki z epidemią szpitali prywatnych oraz zmiany w funkcjonowaniu szpitali powiatowych i wojewódzkich. – W perspektywie tygodnia pozwoli to na podwojenie bazy łóżkowej dostępnej dla pacjentów covidowych – powiedział szef resortu Adam Niedzielski. Na konferencji prasowej w KPRM zaznaczył, że trwają przygotowania na „wszystkie możliwe scenariusze, nawet te najgorsze”, sięgające 20 tys. zakażeń jeszcze w tym tygodniu.

Szef resortu zdrowia mówił, że prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z koronawirusem.



– Jest deklaracja współpracy; do środy wypracujemy listę szpitali prywatnych, które utworzą tzw. łóżka covidowe – powiedział.



Minister zdrowia podkreślił, że w budowę szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim zaangażowane są wszystkie resorty.



– Bardzo się cieszę, że walka z Covid nie jest tylko domeną ministra zdrowia, to jest praca zespołowa, której przewodzi pan premier Morawiecki – zaznaczył Niedzielski. Poinformował też, że dokonano „przeglądu” szpitali powiatowych zarówno pod względem możliwości wykorzystania ich infrastruktury na cele covidowe, jak i zoptymalizowania dostępu dla pacjentów, którzy mają przypadłości inne niż COVID-19.



– Staraliśmy się budować taką regułę, którą obrazowo można wytłumaczyć w ten sposób: jeżeli są w regionie koło siebie blisko dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie przejmował ruch pacjentów niecovidowych z obu powiatów, natomiast drugi będzie zajmował się pacjentami covidowymi z tych dwóch powiatów – powiedział.

– Można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju profilowaniem szpitali regionalnych powiatowych na te, które mają wypełniać tylko i wyłącznie funkcje covidowe – dodał.

Poinformował, że w wyniku takiego przekształcenia ma przybyć kolejne 10 tys. łóżek dla chorych z koronawirusem. Obecnie jest 15 tys. łóżek dla pacjentów z koronawirusem w całym kraju; zajętych jest ok. 8 tys., czyli 60 proc.



Kolejne proponowane przez resort zdrowia rozwiązanie polega na przekształceniu oddziałów internistycznych na potrzeby walki z COVID-19. Jak wyjaśnił Niedzielski da to dodatkowe 3 tys. łóżek wraz z personelem.



Minister ocenił, że w perspektywie tygodnia podjęte działania powinny poskutkować podwojeniem dostępnej bazy łóżek w szpitalach dla pacjentów z koronawirusem. Jednocześnie zaznaczył, że resort przygotowuje się na „wszystkie scenariusze”.



Najpoważniejsze z nich mówią nawet o 15 czy 20 tys. zachorowań dziennie – dodał.