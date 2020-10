Śmierć Stanisława Koguta. Jego syn poinformował o przyczynie

W niedzielę Polskę obiegła informacja o śmierci byłego senatora PiS Stanisława Koguta. Polityk był zakażony koronawirusem, zmarł w szpitalu w Gorlicach. Miał 67 lat. Jego syn poinformował, że przyczyną śmierci był rozległy zawał serca.

Stanisław Kogut zmarł w niedzielę. Polityk był w przeszłości senatorem PiS z ziemi sądeckiej. Od 1989 roku Stanisław Kogut był związany z sekcją kolejarską Solidarności.



Jego syn Grzegorz Kogut w rozmowie z „Super Expressem” powiedział, że „tata znalazł się w szpitalu ze względu na bardzo mocne zapalenie płuc, a w międzyczasie zrobiono mu test i wyszło, że ma koronawirusa”. – Zmarł jednak na rozległy zawał serca – dodał.



Syn byłego senatora wskazał, że jego ojciec trafił do szpitala w zeszły czwartek z powodu złego samopoczucia.

– Ale już przedtem narzekał, że źle się czuje. Miał gorączkę, mocny kaszel. W środę trafił po raz pierwszy do szpitala, ale lekarze wrócili go do domu, bo najpierw musiał mieć zrobiony test na Covid. I pierwszy test wyszedł nijaki, czyli ani pozytywny, ani negatywny. W czwartek jeszcze raz zrobiono mu test i wtedy wyszedł pozytywny. Tata trafił na oddział covidowców. Miał duszności i gorączkę 40 stopni – opowiada.– Przeczuwał, że coś złego się dzieje i wydarzy. Źle się czuł, miał wysoką gorączkę, kaszel, duszności. I ja przeczuwałem, że coś się złego dzieje. Odbyliśmy rozmowę, która była bardzo szczera. Powiedział mi wtedy, żebym się opiekował mamą. I to zapamiętałem – wyznaje syn byłego polityka.