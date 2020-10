Prezydent w Tallinie. Bierze udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął w poniedziałek przed południem wizytę w Tallinie, gdzie bierze udział w Szczycie Trójmorza. Przewidziano również spotkania Andrzeja Dudy z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem oraz premierem Estonii Juri Ratasem.

Polskiego prezydenta powitała w Tallinie prezydent Estonii, która będzie przewodniczyła poniedziałkowemu spotkaniu przywódców 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.



Prezydent we wcześniejszym wpisie na Twitterze pisał, że jest wdzięczny Kersti Kaljulaid za zorganizowanie szczytu w tak trudnym okresie.



„Dzięki inicjatywie Trójmorza możemy wspólnie wypracować plan wzmocnienia gospodarki w naszym regionie, co jest kluczowe w ciężkich czasach pandemii Covid19” – apisał Duda.



Z powodu sytuacji pandemicznej spotkanie przedstawicieli państw Trójmorza (Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Bułgarii, Rumunii i Słowenii) ma częściowo charakter zdalny.



Do stolicy Estonii poza polskim prezydentem przyjechał jeszcze jedynie prezydent Bułgarii Rumen Radew. Prezydenci i przedstawiciele pozostałych krajów Inicjatywy Trójmorza, wezmą udział w spotkaniu poprzez połączenia internetowe.





Dzięki inicjatywie Trójmorza możemy wspólnie wypracować plan wzmocnienia gospodarki w naszym regionie, co jest kluczowe w ciężkich czasach pandemii #Covid19. Jesteśmy wdzięczni Prezydent Estonii @KerstiKaljulaid za zorganizowanie 5 Szczytu Trójmorza @3seaseu w tak trudnym okresie — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 19, 2020

Zdalnie w obradach biorą też udział reprezentanci partnerów strategicznych, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wysocy rangą przedstawiciele USA, w tym sekretarz stanu Mike Pompeo.



Ponadto swój udział w rozmowach zapowiedziała, z ramienia instytucji Unii Europejskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager.





Prezydent jest już w Estonii, gdzie weźmie udział w 5. szczycie Inicjatywy #Trójmorze @3seaseu



Rozmowy będą dotyczyły m. in. pandemii koronawirusa i jej skutków społeczno-gospodarczych, a także decyzji dotyczących przyszłych ram finansowych UE.



Więcej ➡️ https://t.co/EAQfR9nChi pic.twitter.com/a8BiFFaIMp — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 19, 2020

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji Inicjatywy Trójmorza odbędą się spotkania prezydenta Dudy z głowami państw Estonii i Bułgarii. Andrzej Duda weźmie udział w wirtualnej sesji roboczej Inicjatywy Trójmorza, następnie w jej części zamkniętej oraz w panelowej dyskusji wysokiego szczebla; przewidziane są wystąpienia polskiego prezydenta.



Około godz. 15.00 polskiego czasu prezydent weźmie udział w wirtualnej konferencji prasowej oraz powitaniu Bułgarii jako następnego gospodarza Szczytu Trójmorza. Sofia obejmie przewodnictwo w pracach Trójmorza i w 2021 r. będzie gościć kolejny szczyt Inicjatywy. Jak poinformowała prezydencka kancelaria, przewidziano oświadczenie Andrzeja Dudy.



Na godz. 15.40 zaplanowano spotkanie polskiego prezydenta z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, następnie – ok. godz. 16.30 Duda będzie rozmawiał z premierem Estonii Juri Ratasem. – Poza tematami gospodarczymi i dwustronnymi relacjami politycznymi, przywódcy zamierzają poruszyć tematy związane z sytuacją bezpieczeństwa w regionie, zwłaszcza w kontekście Białorusi – mówił PAP wcześniej szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



Około godz. 17.30 polskiego czasu prezydent weźmie udział w uroczystości otwarcia Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej; przewidziano wystąpienie głowy państwa.





Startuje Szczyt Trójmorza 2020 pic.twitter.com/g2hVHpiLtW — Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) October 19, 2020

Szczerski we wcześniejszej rozmowie z PAP podkreślał wagę tego, że mimo pandemii COVID-19 udało się zorganizować spotkanie przywódców państw Inicjatywy Trójmorza.



Wskazywał, że szczególnie dzisiaj rozmowy przywódców Trójmorza są istotne w kontekście trzech bieżących uwarunkowań zewnętrznych, które mogą określić przyszłość regionu.



Jak zaznaczył, uwarunkowania te to: przebieg pandemii i jej skutki społeczno-gospodarcze, decyzje dotyczące przyszłych ram finansowych Unii Europejskiej oraz rozstrzygnięcie wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Prezydencki minister podkreślał, że „państwa Trójmorza powinny na nie reagować w sposób spójny i nastawiony na jedność euroatlantycką”.



Szef gabinetu prezydenta poinformował też, na marginesie 5. szczytu Inicjatyw Trójmorza dojdzie do rozmowy pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego z sekretarzem energii USA Danem Brouillette. Tematem rozmowy, która będzie miała charakter zdalny, będzie polsko-amerykańska umowa o partnerstwie na rzecz rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).