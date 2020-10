Premier: Ksiądz Popiełuszko był symbolem walki o wolność będącą podstawowym prawem człowieka

Ks. Jerzy Popiełuszko w latach walki z komuną był symbolem walki o wolność będącą podstawowym prawem człowieka – napisał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. „Dzisiaj szczególnie modlę się o szybką kanonizację ks. Jerzego” – dodał.

„Od 36 lat, tego dnia - 19 października, zadaję sobie pytanie: jaką siłą oddziaływania dysponował ten skromny kapłan - Ks. Jerzy Popiełuszko, by bandycki aparat władzy, jaką była esbecja, musiał uciec się do zbrodni?” – napisał na Facebooku premier Morawiecki.



Podkreślił, że „ks. Jerzy Popiełuszko w latach walki z komuną był symbolem walki o wolność będącą podstawowym prawem człowieka”.



Przypominając przesłanie ks. Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”, zaczerpnięte z Listu św. Pawła, wskazał, że „jest dla nas drogą, o której Zbigniew Herbert pisał: idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch, ocalałeś nie po to, aby żyć (...) Bądź wierny. Idź”".



„Miałem zaszczyt poznać Matkę ks. Jerzego – Panią Mariannę, która była uosobieniem wielkiej skromności i dumy. Stanowiła opokę rodziny, ks. Jerzy bardzo Ją kochał. W ciężkiej pracy na roli, znajdowała czas na prowadzenie domu, wychowanie dzieci w miłości do Polski i wiary. Szanowała każdego człowieka i tę wartość przekazała ks. Jerzemu” – zaznaczył szef polskiego rządu.



Dodał, że „dzisiaj szczególnie modli się o szybką kanonizację ks. Jerzego”.

źródło: PAP, Facebook

19 października 1984 r. w pobliżu wioski Górsk koło Torunia funkcjonariusze IV Departamentu MSW, zajmującego się zwalczaniem Kościoła katolickiego, uprowadzili, a następnie zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, duszpasterza ludzi pracy, kapelana Solidarności, organizatora Mszy św. za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.