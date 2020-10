Kłem narwala powstrzymał terrorystę. Więzień ułaskawiony przez królową

Skazany kilkanaście lat temu 42-letni Steven Gallant został ułaskawiony przez królową Elżbietę II. Mężczyzna był jedną z osób biorących udział w obezwładnieniu terrorysty na London Bridge pod koniec listopada 2019 roku, w którą włączył się także bohater z Polski – Łukasz. Teraz skazany Brytyjczyk dzięki aktowi łaski będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia. Jak skazaniec znalazł się na moście w centrum Londynu?

Akt łaski to jedna z prerogatyw brytyjskiego monarchy. Elżbieta II skorzystała z niego, by skrócić wyrok 42-letniego Gallanta, skazanego w 2005 roku za morderstwo byłego strażaka w trakcie bojki przed pubem. Za kratkami miał spędzić 17 lat.



29 listopada 2019 roku więzień brał udział w spotkaniu resocjalizacyjnym w Fishmongers’ Hall. To właśnie tam terrorysta Usman Khan rozpoczął swój atak, zabijając dwie osoby, w tym prowadzącego seminarium.



Chwilę później walka przeniosła się na most, gdzie Khan został przygwożdżony do ziemi. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ze sztucznymi, jak się okazało, materiałami wybuchowymi.

#wieszwiecej Polub nas

Terrorystę próbowali obezwładnić m.in. skazańcy, w tym właśnie Gallant, który w tym celu skorzystał z kła narwala, zawieszonego w Fishmongers’s Hall.

Początkowo podawano, że to 38-letni Łukasz z Polski używał do walki zdjętego ze ściany kła. Polak, który odegrał jedną z kluczowych ról w powstrzymywaniu terrorysty, w oświadczeniu dementował jednak te informacje. Został jednak ciężko ranny w walce – nożownikowi udało się kilkakrotnie dźgnąć go, a mimo to Polak nie poddał się.



W trakcie szamotaniny jeden z policjantów postrzelił Khana w klatkę piersiową. Terrorysta zmarł.



O losie 42-letniego Stevena Gallanta zdecyduje teraz komisja ds. zwolnień warunkowych. Wcześniejsze wyjście na wolność byłoby uhonorowaniem jego wkładu w powstrzymanie terrorysty. Jego wyrok został skrócony o 10 miesięcy – będzie mógł ubiegać się o zwolnienie w czerwcu przyszłego roku.



Sam Brytyjczyk przyznał po wydarzeniach z listopada ubiegłego roku, że „nie wahał się” z interwencją ani chwili.