Prezydent: Wychowanie to także w ogromnej części treści przekazywane w szkole

Wychowanie dzieci to nie tylko dom, ale także w ogromnej części treści przekazywane w szkole – mówił po powołaniu Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że dzisiaj w systemie edukacji jest wiele treści, co do których rodziny mają wątpliwości.

Duda przypomniał, że w parlamencie procedowana jest ustawa dotycząca wzmocnienia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To także jest bardzo ważny element szkoły.



Prezydent wyraził nadzieję, że minister Czarnek w swojej służbie będzie zwracał uwagę, by rodzice mieli realny wpływ na to, jakie treści programowe i inne są przekazywane dzieciom na terenie i w ramach szkoły.



Według prezydenta połączenie w jednym ministerstwie dwóch działów, w tym nauki i szkolnictwa wyższego, nakłada odpowiedzialność na szefa resortu, ale daje też możliwość lepszej koordynacji procesu edukacyjnego. Andrzej Duda zaznaczył, że przepracowania wymagają nie tylko programy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ale też funkcjonowanie uczelni wyższych.



Jak mówił, „na przestrzeni ostatnich lat osoby próbujące osiągnąć wyższe stopnie w rozwoju naukowym, są w sposób brutalny atakowane za to, że nie mają światopoglądu, który jest politycznie poprawny, czyli liberalno-lewicowego”.

źródło: IAR

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że w kraju, w którym jest wolność przekonań i ich głoszenia, wolność uprawiania nauki i swoboda badań naukowych, takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca. Prezydent dodał, że musi zostać zachowana autonomia uczelni, ale nie może ona polegać na samowładztwie.