Minister zdrowia: Stawiamy na to, żeby dać personelowi gwarancję bezpieczeństwa

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na antenie Polskiego Radia, że jeszcze dziś do Sejmu trafi projekt ustawy zawierający zachęty finansowe dla personelu medycznego pracującego przy pacjentach zakażonych koronawirusem.

Projekt ma zawierać również tak zwaną klauzulę „dobrego Samarytanina” zakładającą, że w ramach walki z COVID-19, błędy popełniane nieumyślnie nie będą karane.



Obecnie rządowe centrum legislacyjne kończy prace nad projektem ustawy. Minister Adam Niedzielski chciałby, aby posłowie zajęli się proponowanymi przepisami już na jutrzejszym posiedzeniu.



– Stawiamy na to, żeby dać personelowi gwarancję bezpieczeństwa, ale też zachętę finansową do wykonywania zadań. Zastanowimy się nad mechanizmem, co robić w przypadku szpitali, które będą odmawiały współpracy w ramach zwalczania COVID-u. Chcemy wrócić do rozwiązania w postaci zarządu komisarycznego, w tych szpitalach, które nie będą wykonywały poleceń wojewodów – mówił szef resortu zdrowia.

Zachęty finansowe i gwarancje bezpieczeństwa mają dotyczyć całego personelu medycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Wszyscy, którzy pracują przy pacjentach zakażonych koronawirusem mieliby otrzymywać 175 procent wynagrodzenia.



Zapowiedziana w ubiegłym tygodniu ustawa ma także regulować zasady koordynacji w ratownictwie medycznym. Ma to pozwolić na uniknięcie sytuacji przewożenia pacjentów karetką między kilkoma szpitalami. Koordynatorzy ratownictwa medycznego mają otrzymać uprawnienie rozstrzygania sporów pomiędzy poszczególnymi placówkami.