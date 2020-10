Nowe tarcze dla przedsiębiorstw, których działalność została ograniczona

Rząd obiecuje pomoc dla firm zmuszonych do ponownego zamknięcia działalności; wsparcie ma być punktowe, tylko dla tych najbardziej dotkniętych restrykcjami – pisze poniedziałkowa „Rzeczpospolita”.

Dzięki tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło 145 mld złotych Według stanu na 16 października 2020 r. wartość przyznanej pomocy z tarczy antykryzysowej i finansowej wynosi 145 mld zł – podało w piątek... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Tysiące firm znowu stanęło przed widmem bankructwa. Nowe restrykcje nakazujące zamknięcie czy poważne ograniczenie działalności oznaczają dla nich walkę o przetrwanie. Bez pomocy rządu są skazani na klęskę” – czytamy w dzienniku.



„Rz” zauważa, że tylko branża fitness zatrudnia ok. 100 tys. osób i generuje 3-4 mld zł obrotów rocznie. W sobotę, podczas protestu w Warszawie, przedstawiciele sektora apelowali do rządu, by nie nakładał tak ostrych restrykcji, a jeśli już, to aby wprowadził również tarcze osłonowe.



„Rząd pracuje nad taką pomocą. Wznowiono posiedzenia gospodarczego sztabu kryzysowego, w którego skład wchodzą m.in. premier, minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego. Piotr Müller, rzecznik rządu, informował, że zostanie przygotowany system wsparcia ze szczególną ochroną miejsc pracy dla przedsiębiorców z tych branż, które mają ograniczone możliwości dochodowe w wyniku pandemii i kolejnych restrykcji” – czytamy.



Gazeta cytuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które przekazało, że resort stale monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z przedstawicielami wszystkich branż, które są objęte obostrzeniami. Trwają prace – wskazano – nad „systemem wsparcia i zapewnieniem utrzymania miejsc pracy w tych branżach pracuje gospodarczy sztab kryzysowy”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Według „Rzeczpospolitej”, szczegóły mają zostać podane w najbliższych dniach. Zdaniem ekspertów, których dziennik zapytał o opinie, należałoby spodziewać się reaktywacji instrumentów z tarczy antykryzysowej. Chodzi przede wszystkim o zwolnienie ze składek ZUS, świadczenia postojowe czy różnego rodzaju dopłaty do wynagrodzeń pracowników.