Władze Słowenii przywróciły stan wyjątkowy w związku z pandemią

W związku ze znacznym wzrostem liczby nowych infekcji koronawirusowych władze Słowenii wprowadziły w poniedziałek ponownie 30-dniowy stan wyjątkowy – poinformowała słoweńska agencja prasowa STA.

Nie pociągnie to za sobą na razie żadnych bezpośrednich konsekwencji, dając jednak władzom podstawę prawną dla wprowadzania lokalnie zróżnicowanych przedsięwzięć prewencyjnych.



Poprzednio stan wyjątkowy z powodu koronawirusa obowiązywał w Słowenii od 12 marca do końca maja.



W ramach wcześniejszych restrykcji mieszkańcom 9 spośród 12 regionów Słowenii zakazano w piątek ich opuszczania, co jednak nie dotyczy na przykład dojazdów do pracy. Ponadto od poniedziałku dla uczniów od szóstej klasy wzwyż nauka odbywać się będzie w trybie zdalnym.



W liczącej nieco ponad 2 mln mieszkańców Słowenii zarejestrowano w sobotę 897 nowych przypadków nosicielstwa koronawirusa, a w niedzielę kolejnych 726. W porównaniu z początkiem tygodnia oznacza to ich podwojenie. W okresie 14 dni do niedzieli odnotowano 317 nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców.

źródło: pap

Według oficjalnych danych, od początku pandemii zaraziło się w Słowenii koronawirusem 13 151 ludzi, z których 187 zmarło.